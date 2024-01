Rozwiązanie nie jest nowe, bo dla zwykłych konsumentów udostępniono je w wybranych krajach europejskich już wcześniej. Natomiast w Polsce z dynamicznych taryf na prąd może korzystać przemysł. W połowie tego roku czeka nas mała rewolucja i taka możliwość ma stać się dostępna dla standardowych klientów. Co to oznacza w praktyce?

Cena prądu zmienia się co chwilę

Zacznijmy od tego, że na rynku ceny prądu ulegają zmianie co chwilę i związane to jest z różnymi czynnikami, w tym także aktualnym zapotrzebowaniem na energię. Wprowadzenie dynamicznych taryf dla zwykłych konsumentów ma to odzwierciedlać i dzięki temu ceny energii mają zmieniać się co 15 minut.

Reklama

Teoretycznie klient może więc zużywać więcej energii w momencie, gdy cena prądu jest niższa. Tak jest zazwyczaj w środku dnia. Niestety takie rozwiązanie niesie ze sobą także pewne zagrożenia, o czym przestrzega Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Według Gawina nie jest to rozwiązanie dla wszystkich. Dlatego będzie skierowane do bardziej świadomych oraz wyedukowanych konsumentów, którzy będą zdawali sobie sprawę z ryzyka, jakie niesie dynamiczna zmiana ceny prądu. Poza tym będą istniały pewne ograniczenia techniczne.

Dynamiczne taryfy początkowo dla wybranych konsumentów

Klienci chcący korzystać z dynamicznych taryf będą musieli spełnić pewne wymagania techniczne. Pierwszym jest konieczność posiadania licznika zdalnego odczytu. Ponadto istnieje ograniczenie dotyczące CSIRE (centralnego systemu informacji rynku energii), który zostanie uruchomiony dopiero w lipcu 2025 r.

Gawin twierdzi, że konieczna będzie kampania informacyjna, która uświadomi klientów przed ewentualnymi ryzykami. Prezes URE twierdzi, że w ten sposób będzie można zyskać, ale też stracić. W najkorzystniejszym położeniu będą ci klienci, którzy mają możliwość dynamicznego przesuwania zużycia energii przez gospodarstwo w trakcie doby, a takiej sposobności wiele osób nie będzie miało. Na pewno korzystnym rozwiązaniem będzie inwestycja w przydomowy magazyn energii, który pozwoliłby ją gromadzić w czasie, gdy cena prądu jest niższa.

Nowa opcja od połowy roku

Takie rozwiązanie może zostać wprowadzone dla klientów już w drugiej połowie tego roku, gdy rząd zamierza rezygnować z dotychczasowego mrożenia cen energii. Ministra Paulina Hennig-Kloska w wywiadzie dla RMF FM przekazała, że obecnie poszukiwane są różne rozwiązania pozwalające klientom na obniżenie rachunków za prąd, który w drugiej połowie roku stanie się po prostu droższy. W przypadku taryf dynamicznych pod uwagę brane są także rozwiązania łączone, gdzie będzie można uśredniać ceny energii.