Czy ogrzewanie domu podczerwienią jest tańsze niż cena tony węgla?

Spis treści: 01 Co to jest ogrzewanie na podczerwień?

02 Kiedy ogrzewać dom panelami na podczerwień?

03 Jaki jest koszt ogrzewania domu podczerwienią?

04 Czy ogrzewanie na podczerwień ma sens i opłaca się bardziej niż węgiel?

Co to jest ogrzewanie na podczerwień?

Ogrzewanie na podczerwień działa inaczej niż np. grzejniki. Jest to system, który rozprowadza ciepło za pomocą promieniowania, wykorzystując do tego prawa fizyki.

Ciepłe powietrze podczas ogrzewania na podczerwień przemieszcza się w postaci fal elektromagnetycznych. Długość fali wynosi od 780 nm do 1 mm. Wyróżnia się 3 rodzaje promieniowania podczerwonego: bliskie, średnie i dalekie. Zapewnia to równomierny rozkład temperatury we wnętrzu i tym samym daje większy komfort cieplny.

Ciepło rozprowadzane poprzez ogrzewanie na podczerwień jest od razu odczuwalne i nie musimy czekać, aż pomieszczenie się nagrzeje tak jak w przypadku wielu innych systemów grzewczych.

Kiedy ogrzewać dom panelami na podczerwień?

Panele na podczerwień można przymocować na ścianie lub na suficie. Zasilane są prądem elektrycznym i każdy panel na podczerwień wyposażony jest w termostat, który daje możliwość uzyskania odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach.

Panele na podczerwień warto montować w budynkach, które są szczelne i docieplone. Należy ten aspekt wziąć pod uwagę, ponieważ dom, który jest starej budowy lub po prostu został źle docieplony sprawi, że ogrzewanie na podczerwień będzie pobierało więcej mocy i co za tym idzie, koszty miesięczne będą wzrastały.

Jest to bardzo istotne i ma ogromny wpływ na ekonomiczność tego rozwiązania, ponieważ w domu, który ma średnią izolację termiczną, będziemy musieli zwiększyć moc promienników podczerwieni o 25%, a w domu słabo izolowanym zwiększenie mocy będzie konieczne już o 50 %.

Jaki jest koszt ogrzewania domu podczerwienią?

Biorąc pod uwagę koszt ogrzewania domu podczerwienią, należy uwzględnić w pierwszej kolejności koszty zamontowania samego systemu grzewczego. Prosty panel na podczerwień, mający moc 2-3 kW o wymiarach 60 x 60 cm to koszt około 600 złotych. Analogicznie, im większa powierzchnia oraz moc, tym wyższy koszt. Najwyższa cena zwykłego panelu na podczerwień to 1000 złotych.

Jednak decydując się na dekoracyjne panele na podczerwień, możemy zapłacić za nie już około 1500 złotych, a te wyposażone w automatykę wyniosą nas 2000 złotych. Natomiast samo wykonanie ogrzewania na podczerwień w domu o powierzchni użytkowej 150 m2 to koszt w wysokości około 25 500 złotych.

Jeśli chodzi o koszty miesięczne ogrzewania na podczerwień, to szacuje się, że jest to kwota 3-5 złotych za metr kwadratowy miesięcznie. Oznacza to, że za ogrzanie domu o powierzchni 150 m2 miesięcznie zapłacimy od 450 do 750 złotych.

Czy ogrzewanie na podczerwień ma sens i opłaca się bardziej niż węgiel?

Producenci zapewniają, że roczny koszt ogrzewania na podczerwień jest bardziej opłacalny względem kosztów, jakie ponosi się, ogrzewając dom węglem, a sama inwestycja potrafi się zwrócić już w przeciągu 2 lat.

Przyjmując, że tak jak w przypadku paneli na podczerwień, ogrzewamy węglem dom, który jest szczelny i docieplony, to na rok będziemy potrzebować około 2,5 tony węgla. Obecnie tona węgla kosztuje 2000-3000 złotych, więc roczny koszt ogrzewania węglem wyniesie nas mniej więcej od 5000 złotych do 7500 złotych.

Porównując roczny koszt ogrzewania na podczerwień i przyjmując, że ogrzewamy dom o powierzchni 150 m2 w okresie październik - marzec, to będziemy musieli zapłacić 2700 złotych do 4500 złotych.

Z powyższych obliczeń wynika, że przy obecnych bardzo wysokich cenach węgla, bardziej opłacalne finansowo będzie ogrzewanie na podczerwień, które przy energooszczędnym domu może wynieść nas rocznie mniej, niż aktualnie kosztuje tona węgla. Należy jednak wziąć pod uwagę również to, że ceny prądu obecnie ciągle wzrastają.

