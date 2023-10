Gigantyczny wieżowiec na środku pustyni

Słynne brytyjskie studio architektoniczne Zaha Hadid Architects zaprojektowało dla megamiasta Neom w Arabii Saudyjskiej 330-metrowy drapacz chmur. Będzie częścią ośrodka narciarskiego Trojena.

Do drapaczy chmur w zasadzie zdążyliśmy się już przyzwyczaić, co jakiś czas informujemy o ciekawych projektach, ale nikogo nie dziwi fakt, że powstają. W tym przypadku, patrząc na planowaną inwestycję, można przystanąć co najmniej lekko zdziwionym. Mając w pamięci flagowy projekt The Line, nie powinien dziwić wieżowiec na środku pustyni w wykonaniu Arabii Saudyjskiej. A jednak jest w nim coś niezwykłego.

Reklama

Wygląda bowiem jak gigantyczny lodowy stalagmit, albo kryształ górski wystający z kamienia, który w tym przypadku jest całkiem sporym wzniesieniem, zlokalizowanym naprzeciwko sztucznego stoku narciarskiego z widokiem na sztuczne jezioro.

Znamy wygląd wysokościowca, o przeznaczeniu niewiele jeszcze wiadomo

Nie ujawniono jeszcze wszystkich szczegółów przeznaczenia budynku, ale w wieży mają się znaleźć sklepy, restauracje i przestrzenie wystawiennicze, a także tarasy widokowe na trzech różnych poziomach.

Elegancka i monumentalna, ta ikoniczna wieża połączy wysokiej klasy handel, restauracje i wymarzone doświadczenie życia w chmurach. Ten kultowy, wielopiętrowy wieżowiec handlowy zapewni bogatą platformę. Przytacza opis znajdujący się na wyświetlaczu podczas konferencji Cityscape w Rijadzie portal Dezeen.

Wieżowiec stanowi część Trojeny, jednego z czterech regionów Neomu. Górski kurort został zaprojektowany przez niemieckie studio LAVA Architects. Znajdzie się w nim budynek ze sztucznymi stokami narciarskimi, liczne hotele oraz wiele atrakcji. Oprócz Zaha Hadid Architects nad projektem pracują także inne biura architektoniczne: UNStudio, Aedas i Bureau Proberts. Trojena ma zostać ukończona w pełni przed Zimowymi Igrzyskami Azjatyckimi w 2029 roku.

Dziwić może nieco obecność tak znanej marki wśród projektantów. Projekt Neom jest mocno krytykowany, nie tylko od strony przyrodniczej, ale również etycznej. Grupa praw człowieka ALQST poinformowała, że trzy osoby eksmitowane z terenu Neom zostały skazane na śmierć, a na początku tego roku eksperci Rady Praw Człowieka ONZ wyrazili "zaniepokojenie" w związku ze zbliżającymi się egzekucjami.