Nie tylko Booyoung

Szef Booyoung powiedział, że "ma nadzieję, iż firma zostanie zauważona jako taka, która przyczynia się do zachęcania do rodzenia dzieci i martwi się o przyszłość kraju". Nie jest to jednak pierwsze przedsiębiorstwo, które wyszło z podobną inicjatywą. Rząd Korei Południowej oraz prywatne firmy od kilku lat próbują motywować ludzi do posiadania większej liczby dzieci. Pojawiają się zachęty finansowe, ale nie są to korzyści na skalę korzyści Grupy Booyoung.

Podobne programy istnieją również w Chinach. W zeszłym roku chińska firma Trip.com, jedno z największych internetowych biur podróży na świecie, poinformowała, że pracownicy, którzy pracują tam od co najmniej trzech lat, otrzymają roczną premię w wysokości 10 000 juanów na każde sprowadzone na świat dziecko - od narodzin do ukończenia przez nie pięciu lat.

Wskaźniki urodzeń spadają także w Europie

Wiele narodów europejskich również stoi w obliczu starzenia się społeczeństw i braku przyrostu naturalnego. W raporcie Eurostatu z minionego roku Polska miała czwarty najniższy współczynnik dzietności w Unini Europejskiej. Jednak jeśli chodzi o kraje europejskie, problem ten łagodzi migracja - tempo i skutki zmian nie są aż tak odczuwalne.

Kraje takie jak Korea Południowa, Japonia i Chiny unikają jednak masowej imigracji, aby stawić czoła spadkowi populacji w wieku produkcyjnym i w związku z tym uciekają się m.in. do zachęt finansowych, aby zmotywować społeczeństwo do posiadania dzieci.