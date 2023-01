Historyczne centrum Odessy wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

Historyczne centrum miasta wpisane na dwie listy

Odessa, wolne miasto, miasto świata, legendarny port, który odcisnął swoje piętno na kinie, literaturze i sztuce, znajduje się zatem pod wzmocnioną ochroną społeczności międzynarodowej. Podczas gdy wojna trwa, ten napis ucieleśnia naszą zbiorową determinację, aby zapewnić, że to miasto, które zawsze przezwyciężyło globalne wstrząsy, zostanie zachowane przed dalszym zniszczeniem. Audrey Azoulay, dyrektor generalny UNESCO

Zgodnie z zasadami, wszystkie 194 państwa, które są stronami Konwencji, zobowiązane są do niepodejmowania działań, które mogłyby doprowadzić do zniszczenia obiektu wpisanego na listę UNESCO, a w razie konieczności udzielenia pomocy w jego ochronie. Dotyczy to również Rosji, która należy do ONZ, a więc jest państwem-stroną Konwencji. Każdy atak, który mógłby doprowadzić do zniszczenia jakiegokolwiek elementu chronionego obszaru, będzie złamaniem zasad.

Historyczne Centrum Odessy wpisane zostało również na Listę Światowego Dziedzictwa w Zagrożeniu. Daje to Ukrainie możliwość zwrócenia się z prośbą o zwiększoną międzynarodową pomoc techniczną i finansową w celu ochrony wartościowego obszaru, a w razie zniszczeń, do odbudowy.

Zdjęcie Fontanna w ogrodzie miejskim w Odessie podczas wojny na Ukrainie w słoneczny wiosenny dzień, 06.05.2022 / 123RF/PICSEL

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył oficjalne zgłoszenie w październiku 2022 roku, ale już kilka miesięcy wcześniej, latem tego samego roku międzynarodowy zespół ekspertów z UNESCO wraz z ekspertami ukraińskimi przy wsparciu Włoch i Grecji rozpoczął przygotowania do nominacji. W tym przypadku Komitet Światowego Dziedzictwa świadomy sytuacji w atakowanym przez Rosję państwie zastosował tryb awaryjny w celu przyspieszenia procedury.

Pomoc UNESCO w ochronie i naprawie dotychczasowych zniszczeń

Odessa była kilkakrotnie bombardowana przez Rosję od czasu jej pierwszego ataku na Ukrainę 24 lutego 2022 roku. W lipcu 2022 roku zniszczeniu uległa część dużego szklanego dachu i okien Muzeum Sztuk Pięknych w Odessie, zainaugurowanego w 1899 roku.

Organizacja dostarczyła również sprzęt do digitalizacji blisko 1000 dzieł sztuki i zbiorów dokumentacyjnych Odeskiego Archiwum Państwowego oraz sprzęt do ochrony budynków i dzieł sztuki na wolnym powietrzu.

Dotychczas UNESCO przeznaczyło 18 milionów dolarów, które przeznaczono na edukację, naukę, kulturę i informację.

Zdjęcie Muzeum Sztuki w Odessie na Ukrainie w słoneczny wiosenny dzień. Jedna z głównych galerii sztuki w mieście, 03.05.2020 r. / 123RF/PICSEL

Zdjęcie Teatr Opery i Baletu w Odessie / 123RF/PICSEL

Zdjęcie Dom Russowa w Odessie na Ukrainie w słoneczny wiosenny dzień, 06.05.2022 r. / 123RF/PICSEL

Zdjęcie Muzeum Archeologiczne w Odessie na Ukrainie w słoneczny jesienny dzień 14.10.2019 r. / 123RF/PICSEL