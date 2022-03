Spis treści: 01 HBO Max w Polsce. Premiera w Dniu Kobiet

02 Ile kosztuje HBO Max? Cena abonamentu za miesiąc

03 Ile kosztuje HBO Max na rok?

04 Jak założyć konto na HBO Max?

05 Premiery filmów i seriali w HBO Max. Co warto obejrzeć?

HBO Max w Polsce. Premiera w Dniu Kobiet

HBO Max jest platformą streamingową, oferującą pakiet filmów, seriali, programów czy produkcji dokumentalnych, która cieszy się dużą popularnością w Stanach Zjednoczonych. Nowa aplikacja zastąpiła platformę HBO GO. Oficjalną premierę HBO Max w Polsce zaplanowano na 8 marca, czyli w Dniu Kobiet.

W dniu uruchomienia HBO Max w Polsce wszystkie konta z platformy HBO GO zostaną automatycznie przeniesione do nowego serwisu. Dotyczy to zarówno klientów, którzy zarejestrowali się bezpośrednio w serwisie, jak i osób, które otrzymały dostęp do tej platformy VOD przez jednego z oficjalnych partnerów.

Ile kosztuje HBO Max? Cena abonamentu za miesiąc

HBO Max pozwoli na jednoczesne korzystanie z serwisu na trzech różnych urządzeniach, a także na stworzenie pięciu indywidualnych profili dla dzieci i dorosłych. To znaczna różnica w stosunku do platformy HBO GO, która pozwala oglądać filmy w tym samym czasie tylko na dwóch urządzeniach.

W związku z tym klienci powinni przygotować się na podwyżkę ceny abonamentu. Dotychczas HBO GO kosztowało 24,90 zł. Dostęp do nowej platformy HBO Max wzrośnie do 29,99 zł.

HBO Max chwali się specjalną ofertą, w ramach której użytkownicy otrzymają na zawsze zniżkę 33% od miesięcznej ceny. Warunkiem jest wykupienie subskrypcji w nowej platformie do 31 marca 2022 roku. Wówczas cena za dostęp do HBO Max wyniesie 19,99 zł. Tyle samo zapłacą również aktywni klienci, którzy utrzymają ciągłość subskrypcji.

To, ile będzie kosztowało HBO Max w 2022 roku, może ulec zmianom w kolejnych miesiącach. Wszystko przez dużą konkurencję na polskim rynku. Klienci mają szeroki wybór platform streamingowych, które mają wiele do zaoferowania. Wśród nich należy wymienić Netflix, Amazon Prime Video, Viaplay i CDA Premium.

Ile kosztuje HBO Max na rok?

W kwietniu 2022 roku wprowadzona zostanie możliwość rocznej subskrypcji HBO Max w cenie 234,99 zł, w ramach którego klienci otrzymają dostęp do biblioteki serwisu na rok w cenie ośmiu miesięcy. Tym samym zaoszczędzą blisko 125 zł.

Jak założyć konto na HBO Max?

Rejestracja w HBO Max na stronie nowej platformy dostępne będzie dopiero w dniu premiery w Polsce. Aktualnie istnieje możliwość założenia konta za pośrednictwem dostępnej aplikacji HBO GO. Jak to zrobić?

Wejdź na stronę HBO GO.

Znajdź opcję „Rejestracja”. Wybierz sposób rejestracji.

Wypełnij formularz rejestracyjny, podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło. Zatwierdź klikając na przycisk „Zarejestruj się”.

Wybierz metodę płatności. Możesz skorzystać z karty płatniczej lub dokonać płatności PayPal.

Konto zostało założone.

Z platformy HBO możemy zrezygnować w dowolnym momencie. Aby anulować subskrypcję musimy kliknąć „Ustawienia”, a następnie wybrać opcję „Zarządzaj abonamentem” i „Przejdź do strony rezygnacji”. Tam możesz kliknąć na „Zrezygnuj z abonamentu”.

Premiery filmów i seriali w HBO Max. Co warto obejrzeć?

Polska wersja HBO Max ma przed nami coraz mniej tajemnic, również jeśli chodzi o ofertę filmów i seriali nowej platformy. Od 8 marca w HBO Max mają zagościć produkcje Sony Pictures Television, studia Warner Bros oraz Cartoon Network.

Najbardziej wyczekiwane premiery w HBO Max to m.in.:

W serwisie znajdą się także takie programy, jak „Być jak Magic Mike”, „Expecting Amy”, „FBoy Island” i „Selena + Chef”. Z kolei oferta dla dzieci zawierać będzie m.in bajki: „Młodzi Tytani: Akcja!”, „Niesamowity świat Gumballa” czy „Zwariowane Melodie: Kreskówki”.