Ile warta jest konstytucja? Nawet 30 mln USD, a przynajmniej ta "pierwsza"

Eksperci szacują, że do dziś przetrwało jedynie 13 egzemplarzy pierwszego wydania Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki, z czego tylko 2 znajdują się w rękach prywatnych. Jeden z nich sprzedał się niecały rok temu za imponujące 43,2 mln USD, a w przyszłym miesiącu pod młotek trafi drugi i śmiało można zakładać, że również osiągnie podobną kwotę. Szczególnie że miliarder Ken Griffin i kryptowaluta grupa Constitution DAO, która zebrała 40 mln USD pośród 17 tys. swoich inwestorów, co opisywane jest jako "najważniejsza inicjatywa crowdfundingowa, jaką kiedykolwiek podjęto", walczyli zażarcie do samego końca.



Reklama

Ile warty jest stary kawałek papieru? Nawet 30 mln USD

Ostatecznie to Ken Griffin wyszedł z tego boju zwycięsko, płacąc 43,2 mln USD, a następnie wypożyczył cenny dokument Crystal Bridges Museum of American Art w Arkansas. Czy Constitution DAO ponownie spróbuje? Najpewniej tak, ale znowu może mieć konkurencję, bo Sotheby's ujawniło, że "konstytucyjna" aukcja było najchętniej śledzoną w całym 2021 roku. Richard Austin, globalny szef działu książek i rękopisów domu aukcyjnego, wyraził przekonanie, że nowa aukcja wywoła podobną reakcję opinii publicznej.

Bezprecedensowy wynik sprzedaży Konstytucji, jaki osiągnęliśmy w listopadzie ubiegłego roku, był naprawdę wyjątkowym i inspirującym momentem - momentem, który wskazuje nie tylko na wyjątkową rzadkość pierwszych drukowanych egzemplarzy Konstytucji dostępnych dla własności prywatnej, ale także trwałe znaczenie i wpływ Konstytucji jako ostatecznego wyrazu zasad demokratycznych czytamy w komunikacie prasowym.

Co warto podkreślić, egzemplarz, który trafi pod młotek w grudniu, ostatnio był dostępny do kupienia ponad 125 lat temu. W 1894 roku ktoś kupił go jako prezent dla Adriana Van Sinderena od prawnika i polityka Charlesa Colcocka Jonesa i od tego czasu konstytucja pozostawała w rękach prywatnych - co więcej, nie była dostępna do oglądania od czasu wystawy Uniwersytetu Stanforda 35 lat temu.



W tym miejscu warto też dodać, że mamy do czynienia z dokumentem bardzo istotnym nie tylko z amerykańskiego punktu widzenia, bo Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki uchodzi za pierwszą post-oświeceniową ustawę zasadniczą świata (wcześniejsza jest Konstytucja Korsyki, która jest jednak bardzo krótka i częściowa) i wzorzec dla wielu innych konstytucji. Jej zapisy służą Amerykanom od 4 marca 1789 roku (wejście w życie), obecnie z 27 poprawkami.

My, Naród Stanów Zjednoczonych, w celu tworzenia doskonalszej unii, ugruntowania sprawiedliwości, zapewnienia spokoju wewnętrznego, umożliwienia wspólnej obrony, popierania ogólnego dobra i zagwarantowania dobrodziejstw wolności dla nas samych i dla naszych potomków, uchwalamy i ustanawiamy niniejszą Konstytucję Stanów Zjednoczonych Ameryki czytamy we wstępie do dokumentu.