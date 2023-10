Życie w biegu, praca, rodzina - gdzie czas dla przyjaciół? Czy bliskich przyjaciół jesteśmy w stanie wymienić na palcach u jednej ręki, czy już będziemy musieli wykorzystać do liczenia palce u stóp? Zarówno specjaliści, psychologowie, jak i społeczeństwo zgodnie twierdzą, że najważniejsza jest jakość, a nie liczba.

Wcześniejsze badania wykazały, że dla satysfakcjonującego życia ważniejsze jest posiadanie bliskich przyjaciół, niż posiadanie dużej ilości pieniędzy, tak odpowiedziało 61 proc. respondentów. Ponadto według badanych lepsze życie posiada się po zawarciu związku małżeńskiego (24 proc.) i mając dzieci (26 proc.).

Jaką liczbą przyjaciół może pochwalić się dorosły człowiek?

Na to pytanie starali się odpowiedzieć naukowcy z Pew Research Center. Wśród dorosłych Amerykanów przeprowadzili badania ankietowe , w których zawarli serię pytań dotyczących przyjaźni, w tym liczby posiadanych bliskich przyjaciół, ich wieku, czy ulubionych poruszanych tematów.

Analizy ujawniły, że 53 proc. dorosłych osób posiada od jednego do czterech bliskich przyjaciół, a 38 proc. posiada co najmniej pięciu. Niestety aż 8 proc. dorosłych stwierdziło, że w ogóle nie ma bliskich przyjaciół.

Co ciekawe, okazało się, że osoby w wieku 65 lat i starsze mają bardziej rozbudowaną tzw. sieć społeczną aniżeli młodsze osoby i częściej miały większą liczbę bliższych przyjaciół. Z kolei 50-latkowie najczęściej wskazywali, że mieli od jednej do czterech wyjątkowych osób. Ponadto mężczyźni nieco częściej posiadali większą grupą przyjaciół niż kobiety (40 proc. do 36 proc. według odpowiedzi ankietowanych).

71 proc. kobiet stwierdziło, że wszystkimi ich przyjaciółmi są kobiety, z kolei 61 proc. odpowiedziało, że ich wszystkimi przyjaciół są mężczyźni. Dodatkowo większość respondentów (63 proc.) stwierdziło, że wszyscy ich przyjaciele mają to samo pochodzenie etniczne.

Badacze zauważyli, że 72 proc. osób posiadających co najmniej jednego przyjaciela odpowiedziało, że jest całkowicie lub bardzo zadowolonych z tej relacji. Częściej zadowoleni z "jakości" przyjaźni byli ludzie w wieku 50 lat i starsi.

O czym rozmawiają przyjaciele?

Najczęściej poruszanymi tematami wśród przyjaciół są praca i życie rodzinne. Dodatkowo jedna trzecia osób poniżej 30. roku życia regularnie rozmawia o swoim zdrowiu psychicznym. Kobiety częściej rozmawiają ze swoimi przyjaciółmi na tematy rodzinne aniżeli mężczyźni (67 proc. do 47 proc.).

Ponadto kobiety częściej rozmawiają także o zdrowiu fizycznym (41 proc. do 31 proc.), zdrowiu psychicznym (31 proc. do 15 proc.), pracy (61 proc. do 54 proc.) i popkulturze (37 proc. do 32 proc.) Z kolei mężczyźni częściej rozmawiają o sporcie (37 proc. do 13 proc.) i o bieżących wydarzeniach (53 proc. do 44 proc.).