Im nie wypada śpiewać 100 lat. Te urodziny mają dawno za sobą

W ostatnim czasie nauka coraz więcej uwagi zwraca superstaruszkom. To osoby, które mimo ukończenia 80 lat są wyjątkowo sprawni intelektualnie. To ważne w przypadku osób, które dożywają wyjątkowo sędziwego wieku, a osoby z tego zestawienia z pewnością do takich należą.

Wiek wszystkich wymienionych tu osób został zweryfikowany przez Gerontology Research Group - amerykańską organizację naukowo-badawczą, która prowadzi badania nad procesami starzenia się oraz zajmuje się uwierzytelnianiem wieku najstarszych na świecie osób - w tym superstulatków (osób, które ukończyły 110 lat).

Zdjęcie Najstarsi żyjący superstulatkowie - infografika / statista.com / Facebook

Kto jest najstarszym człowiekiem na świecie?

Nowy rok mogła powitać Lucile Randon - 118-letnia francuska zakonnica. Po jej śmierci 17 stycznia tytuł najstarszej osoby na świecie przejęła Maria Branyas Morera hiszpanka mieszkająca w Stanach Zjednoczonych. Niedługo będzie świętowała swoje 116 urodziny. W wieku 8 lat w wyniku upadku doznała urazu, przez co straciła słuch w jednym uchu. Obecnie, mimo zaawansowanego wieku, z wykorzystaniem aparatu słuchowego wciąż może się porozumiewać z rodziną.

Maria Morera jeszcze w wieku 110 lat sama czytała gazetę, a obecnie wciąż chętnie dzieli się wspomnieniami ze swojego życia. Krewni twierdzą, że kobieta nigdy nie miała problemów ze zdrowiem.



Trzecią osobą, która przekroczyła wiek 115 lat jest japonka Fusa Tatsumi. Łącznie w gronie superstulatków znajdują się cztery japonki, trzy amerykanki i brazylijka. Warto zauważyć, że obecne są tu wyłącznie kobiety, które statystycznie żyją dłużej od mężczyzn.

Czy ci "superstulatkowie" mają jakieś rady, jak żyć tak długo?

Uważa się, że Emma Morano, urodzona w 1899 roku i zmarła w 2017 roku w wieku 117 lat, była ostatnią żywą osobą, która żyła w trzech różnych stuleciach. Włoszka najwyraźniej zrzuciła swoje długie życie na rozstanie z mężem w 1938 roku i spożywanie codziennie dwóch surowych jajek i trochę surowego mięsa mielonego, jak informuje portal Statista.