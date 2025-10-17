Jakiś czas temu pisaliśmy, że w odpowiedzi na nieustanne zagrożenie ze strony ukraińskich dronów FPV atakujących szlaki logistyczne, Rosja wprowadza kolejne niekonwencjonalne rozwiązanie obronne. Najpierw był to system sygnalizacji świetlnej ostrzegający kierowców o potencjalnej aktywności dronów, przeznaczony do użytku na wrażliwych odcinkach dróg. Wykorzystuje on sygnały świetlne w trzech kolorach: zielony oznacza brak zagrożenia, żółty informuje o wykryciu drona w oddali, a czerwony sygnalizuje bezpośrednie niebezpieczeństwo.

To bardzo pragmatyczne podejście do ochrony tras transportowych w strefie konfliktu, a jego intuicyjna obsługa umożliwia kierowcom ocenę ryzyka w czasie rzeczywistym i dostosowanie swoich działań. Pytanie tylko, czy system faktycznie był skuteczny, bo z czasem zaczęły pojawiać się doniesienia, że Rosjanie wprowadzili dodatkową warstwę zabezpieczeń, a mowa o tunelach przeciwdronowych.

Dajcie więcej siatki!

A pomysł jest banalny, chodzi o siatki osłaniające ważne dla dostaw odcinki dróg, które mają fizycznie przechwytywać atakujące drony, zmuszając je do wybuchu lub utknięcia w sieci jeszcze przed uderzeniem w cel. I chociaż wiele osób kiwało wtedy głowami z politowaniem, sugerując brak systemowych rozwiązań antydronowych w armii Kremla, to najwyraźniej odpowiedź na nowoczesne zagrożenia czasem faktycznie kryje się w prostych sprawdzonych rozwiązaniach.

Bo obecnie metodę stosują zarówno rosyjskie, jak i ukraińskie jednostki - informacje o zastosowaniu podobnego rozwiązania docierają właśnie z mediów społecznościowych 24. Brygady Zmechanizowanej, która pochwaliła się zdjęciami z prac nad swoim "tunelem życia": "Na zdjęciach widać żołnierzy z batalionu artylerii 24. Brygady Zmechanizowanej. Instalują ochronne siatki wzdłuż ulic przyfrontowej Kostiantyniwki, aby zabezpieczyć pojazdy przed atakami wrogich dronów FPV" - poinformowała jednostka w oświadczeniu.

Ukraińcy też budują "tunele życia"

Brygada podkreśla, że prace odbywają się pod stałym zagrożeniem nalotów, ostrzału artyleryjskiego i ataków dronów. Podczas ostatniego montażu żołnierze zostali ostrzelani przez wroga, jednak mimo to kontynuowali pracę, świadomi, że od tych konstrukcji zależy bezpieczeństwo ludzi i sprzętu poruszającego się przez rejony walk.

Każde rozwinięcie siatki to ryzyko, ale też realny wysiłek na rzecz ochrony naszych szlaków logistycznych

Same siatki powstają zaś z przerobionych materiałów rolniczych, które żołnierze żartobliwie nazywają pochodzącymi "z belgijskich farm warzywnych". Zawieszone nad drogami, nie tylko zakłócają widoczność operatorów dronów FPV, ale też fizycznie zatrzymują maszyny, zanim trafią w cel. "Te siatki ratują życie. Drony zaplątują się i eksplodują w powietrzu albo spadają na ziemię, nie powodując żadnych strat" - podkreśla brygada.

