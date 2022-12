Jak walczyć z mrozem? Najlepsze lifehacki, żeby przetrwać zimę

Jak poradzić sobie z mrozem?

Pogoda bywa bezwzględna. Nawet jeżeli ogrzejemy nasz dom, może nam doskwierać wiele problemów związanych z mrozem. Trzeba przecież czasem opuścić swój ulubiony pokój lub gabinet i ruszyć na dwór. Mróz może nam przeszkadzać również wewnątrz, wszak centralne ogrzewanie nie rozwiązuje wszystkich problemów.

Tym razem podzielimy się kilkoma lifehackami na mróz. Dzięki nim zima i niskie temperatury nie będą już tak straszne, jak zazwyczaj. Znajdzie się również miejsce na kilka porad odnośnie do chłodu oraz tego, co warto robić, a czego należy unikać podczas mrozu.

Mycie okien na mrozie? Lepiej poczekać!

Brudne okna, pełne smug i drobin potrafią nieźle irytować. Chociaż na rynku do kupienia jest wiele wariantów środków czystości, to mycie okien podczas mrozu nie jest najlepszym pomysłem — bardzo łatwo można w ten sposób uszkodzić szyby, co jest przecież jeszcze gorsze od posiadania sprawnych, choć zabrudzonych okien.

Nie oznacza to jednak, że mycie okien zimą jest niemożliwe. Przede wszystkim, należy uzbroić się w cierpliwość. Warto zajrzeć do prognozy pogody i wybrać taki dzień, w którym temperatura będzie relatywnie najwyższa. Co więcej, nie należy stosować gorącej ani ciepłej wody! W tym wypadku okna myjemy przy pomocy zimnej wody i dobrej jakości ścierki. Tak, aby, jak najdokładniej wytrzeć płyn z powierzchni szyby.

Poza tym przydatny będzie również odpowiedni detergent. Podczas mycia okien na mrozie warto posiadać taki, który zawiera w sobie alkohol. Substytutem może być też zimowy płyn do spryskiwaczy w aucie lub domowy detergent wzbogacony spirytusem. Wszystko po to, aby płyn wolniej zamarzał i tym samym nie uszkodził naszych okien.

Jak skutecznie odśnieżać?

Śnieg bardzo często towarzyszy mroźnej pogodzie, przykrywając niekiedy szarą rzeczywistość swym białym puchem. Wygląda wspaniale, możemy go obserwować coraz rzadziej, ale niestety — czasami trzeba odśnieżyć. Podczas tej czynności możemy napotkać jednak na kilka trudności.

Jedną z nich jest przyklejanie się niego do łopaty lub szufli. Taka sytuacja może mocno utrudnić zgarnianie i wyrzucanie nadmiaru śniegu z chodnika czy podjazdu samochodowego. Wobec tego warto użyć sprayu do pieczenia. Pozwala on nie tylko uchronić ciasto od przyklejania się, ale również ograniczy osadzanie się śniegu na naszym narzędziu.

Sposób na nieprzemakające buty

Mróz mrozem, ale i zimą można natrafić na pogodę, która przemoczy nas w całości. W tym wypadku warto zadbać choćby o buty, bo wilgoć i zimno w tej partii odzieży powoduje nie tylko choroby, ale i straszny dyskomfort. Sposoby na to są zasadniczo dwa, z czego jeden jest wybitnie domowy — ale działa!

W sklepach znaleźć można specjalne pasty i woski do butów, które nie tylko dbają o kondycję naszego obuwia, ale również chronią je przed przemoczeniem. Jeżeli jednak jesteście zwolennikami domowych sposobów, to istnieje tańsza alternatywa. Wystarczy do tego mała świeczka i suszarka do włosów.

Świeczkę wcieramy na tekstylnym materiale naszych butów, przykrywając go tym samym startym woskiem. Całość grzejemy przy pomocy suszarki tak, aby biały kolor wosku był niewidoczny. W ten sposób nasze obuwie zyskało impregnację, a woda, zamiast wsiąkać, będzie ściekać i nie grozi nam już przemoczenie.

Czym smarować twarz na mróz?

Ochrona naszej twarzy i skóry jest ważna bez względu na porę roku. Mimo to skóra wystawiona na mróz jest narażona na bardzo nieprzyjazne czynniki, mogące ją uszkodzić. Są jednak pewne sposoby, dzięki którym nasza twarz będzie bezpieczna podczas zimowej aury. Warto pamiętać o tym, aby unikać kosmetyków wysuszających skórę.

Pierwszą i podstawową formą ochrony przed mrozem jest czapka i szalik. Musimy pamiętać, że nie tylko dostarczają nam komfortu, ale i pozwalają chronić część naszego ciała przed działaniem niskich temperatur. Ważne są w tym przypadku m.in. uszy, które łatwo ulegają odmrożeniom, jak i górne drogi oddechowe. Jeżeli natomiast chodzi o usta, to w starciu z mrozem pomoże im pomadka ochronna.

W przypadku skóry twarzy korzystać z natłuszczających kremów i innych specyfików, które są bogate w lipidy. Taki zestaw będzie działał regeneracyjnie i ochroni naszą skórę przed działaniem mroźnego powietrza. Odpowiedni krem na zimę to zatem taki, który nie wysusza skóry i jest bogaty w składniki odpowiadające za odżywianie i regenerację naszej skóry. Stosowny wariant kremu może być stosowany również na skórę dłoni, gdyż te równie mocno narażone są na odmrożenia.

Odpalanie auta na mrozie

Kierowcy z pewnością nie cieszą się z niskich temperatur, gdyż te powodują utrudnienia na drodze, a dodatkowo negatywnie wpływają na odpalanie auta. Jak poradzić sobie z uruchomieniem silnika na mrozie? Spore znaczenie ma rodzaj jednostki napędowej, ale kilka czynników jest istotnych bez względu na to.

Trzeba pamiętać, aby przed rozpoczęciem zimy sprawdzić stan naszego akumulatora. Ważne, aby był on naładowany. To pozwoli uniknąć problemów z odpalaniem auta w czasie niskich temperatur, a do tego pozwoli utrzymać baterię dłużej przy życiu, gdyż niewskazane jest jej kompletne rozładowywanie. W tym wypadku pomocne jest również pamiętanie o wyłączaniu elektrycznych funkcji w samochodzie — radia czy świateł.

Często problem z odpalaniem zimą nie wynika z pracy akumulatora, a awarii świec żarowych (silniki diesla) lub zapłonowych (benzyna). Gdy mimo naładowania akumulatora nasze auto krztusi się podczas próby uruchomienia i nie odpala się mimo pracy rozrusznika, to właśnie świece mogą być przyczyną problemu.

Istotna jest też spokojna jazda przez pierwszych kilka kilometrów. O tym trzeba pamiętać nie tylko latem, ale mróz i zima to bardzo szczególne warunki. Należy dać naszej jednostce czas, aby ta zdążyła się odpowiednio nagrzać, a olej rozprowadził się po wszystkich mechanizmach. W dłuższej perspektywie nasz silnik wynagrodzi to dobrą i bezawaryjną pracą.

Ciepły i rozgrzewający posiłek na zimę

Na koniec warto zapamiętać, że najważniejszą jednostką grzewczą dla organizmu w czasie zimy jesteśmy my sami. Dlatego tak kluczowe jest dostarczanie sobie właściwych składników odżywczych w tym mroźnym czasie. Poranek warto zacząć od ciepłego posiłku, bogatego w węglowodany i białko, które dadzą nam siłę na resztę dnia.

Każde jedzenie warto zaopatrzyć w dobre przyprawy, jednak mitem jest rozgrzewające działanie ostrych składników. Mieloną papryczkę chili można zastąpić innymi przyprawami jak choćby tymiankiem czy rozmarynem. Herbata z kolei rozgrzewa sama w sobie, ale jej smak i zdrowotne właściwości ulegną zwiększeniu po dodaniu goździków czy cytrusów.