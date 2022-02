Spis treści: 01 Co to jest Instagram?

Co to jest Instagram?

Instagram jest fotograficznym serwisem społecznościowym. Już po samym jego logo możemy się zorientować, że właśnie zdjęcia stanowią główną część tego medium. Użytkownicy dzielą się nimi między sobą, tworząc jedną z największych społeczności internetowych na świecie.

W każdym miesiącu z Instagrama korzysta około 1,5 miliarda osób, w tym mniej więcej siedem milionów z nich pochodzi z Polski.

Oprócz wstawiania fotografii i filmów serwis oferuje także funkcje komunikowania się za pomocą wiadomości tekstowych czy udostępniania codziennych relacji.

Jak założyć Instagram?

Aby założyć konto na Instagramie, najpierw musimy wejść na stronę instagram.com lub otworzyć oficjalną aplikację serwisu (o tym, jak ją pobrać, przeczytasz w innym punkcie poniżej). Następnie należy wcisnąć przycisk "Zarejestruj się".

Strona przekieruje nas do formularza rejestracyjnego, w którym należy podać nasze dane. Są to adres e-mail lub numer telefonu (do wyboru), imię i nazwisko, nazwa użytkownika oraz hasło. Oczywiście przed skorzystaniem z witryny powinniśmy zapoznać się z jej regulaminem. Po wykonaniu tego kroku, będziemy musieli podać kod weryfikacyjny, który zostanie automatycznie wysłany na naszego e-mail lub telefon (w zależności od tego, co wybraliśmy wcześniej).

Jak założyć Instagram przez Facebooka?

Inną opcją utworzenia konta na Instagramie jest zalogowanie się przez Facebooka. Wspomniana możliwość przysługuje wszystkim użytkownikom tego największego na świecie serwisu społecznościowego. Aby skorzystać z tego wyboru, należy po prostu wcisnąć przycisk "Zaloguj się przez Facebooka".

Zostaniemy wtedy przekierowani do wspomnianej strony, do której będziemy musieli się zalogować. Po wykonaniu tej krótkiej czynności będziemy już mogli korzystać ze wszystkich możliwości Instagramu.

Jak założyć Instagram na telefonie?

Większość osób używających Instagram zdecydowanie preferuje przeglądanie treści na urządzeniach mobilnych. Jeśli również chcielibyśmy zdecydować się na taki krok, musimy wpierw zainstalować aplikację "Instagram".

Znajdziemy ją w Google Play (na telefonach z Androidem) lub App Store (w przypadku urządzeń od firmy Apple). Wystarczy w pole wyszukiwanie wpisać jej nazwę, a następnie wcisnąć przycisk "Zainstaluj" lub "Pobierz" (nazwa zależy od używanej przez nas aplikacji do pobierania).

Oczywiście istnieje również opcja przeglądania treści przez przeglądarki internetowe znajdujące się na naszym telefonie, aczkolwiek jest to o wiele mniej wygodna opcja i zdecydowanie polecamy pobranie aplikacji.

Jak założyć Instagram firmowy?

Domyślnie utworzone przez nas konto jest kontem prywatnym. Jeśli chcielibyśmy stworzyć profil dla naszej firmy, organizacji, klubu czy jakiegokolwiek innego typu działalności, możemy przełączyć typ konta na "firmowe" (na niektórych urządzeniach nazywa się "profesjonalne").

Aby to zrobić, wystarczy wejść w menu i następnie wcisnąć przycisk "ustawienia". Z dostępnych opcji wybieramy "konto", a później "przełącz typ konta". Teraz wystarczy wcisnąć "przełącz na konto firmowe". Gotowe.

Co więcej, możemy przełączać się między różnymi profilami bez zbędnego przelogowywania. Wystarczy, że w ustawieniach dodamy inne konto, klikając "dodaj konto" i następnie logując się na nie.