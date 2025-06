Rak prostaty. Na co zwrócić uwagę?

- Regularne wizyty u urologa i badania, w tym palpacyjne gruczołu krokowego oraz badanie PSA z krwi, pozwalają na wykrycie nowotworu we wczesnym, bezobjawowym stadium - mówi dr Bednarek.

Nowotwór prostaty we wczesnym stadium może nie dawać wyraźnych objawów, więc warto zwrócić uwagę na każdą nieprawidłowość. Najczęstszymi symptomami są problemy z oddawaniem moczu (częstomocz - zwłaszcza w nocy, słaby lub przerywany strumień moczu, uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza), bóle w okolicy miednicy, podbrzusza lub krocza, a w zaawansowanych stadiach mogą się pojawić krwiomocz, krew w nasieniu, a nawet problemy z erekcją lub obrzęki nóg, jeśli rak uciska naczynia chłonne.

- Urolog nie gryzie. Jest przyjacielem każdego mężczyzny po 50. roku życia. Warto go odwiedzać regularnie - nie z powodu objawów, ale żeby im zapobiec - mówi specjalista.

Wielu mężczyzn odkłada w czasie wizytę u urologa zbyt długo lub unika kontaktu ze specjalistą, co jest spowodowane głównie wstydem, skrępowaniem czy brakiem edukacji zdrowotnej. Rozmowa z dziećmi, i nie tylko, o urologu wciąż bywa tematem tabu. Dr Bednarek zachęca jednak do rozmów na ten temat, ponieważ okazuje się, że coraz częściej do gabinetu trafiają mężczyźni po tym, jak ktoś z ich otoczenia przeszedł chorobę. Motywuje ich przykład kolegi, który wygrał z rakiem prostaty.