Rak prostaty to najczęściej diagnozowany nowotwór u mężczyzn - każdego roku na całym świecie stwierdza się go u prawie 1,5 mln osób, z czego 375 tys. umiera. Choroba dotyczy głównie mężczyzn po 50. roku życia i często nie daje objawów we wczesnym stadium, dlatego nazywana jest "cichym zabójcą". To właśnie dlatego tak ważna jest świadomość społeczna i skuteczna szeroko dostępna diagnostyka, jak nowy domowy test genetyczny, który ocenia 130 wariantów genetycznych i wskazuje poligenowy indeks ryzyka (PRS), który prognozuje wystąpienie agresywnej formy choroby.