Badacze z Uniwersytetu w Kopenhadze opublikowali w czasopiśmie Human Reproduction wyniki swojego przełomowego badania, które pokazują, że jakość nasienia może być wyznacznikiem ogólnego zdrowia mężczyzn . Jak się okazuje mężczyźni, którzy wytwarzają więcej niż 120 mln plemników w jednym ejakulacie, żyją średnio o dwa do trzech lat dłużej niż ci, którzy produkują mniej niż 5 milionów plemników.

Wygląda na to, że im lepsza jakość nasienia, tym dłuższa oczekiwana długość życia

Analiza objęła mężczyzn, którzy w latach 1965-2015 zgłosili się do klinik leczenia niepłodności z problemami w poczęciu dziecka. Przebadano parametry nasienia, takie jak objętość ejakulatu, koncentracja plemników, ich kształt oraz zdolność do poruszania się. Wykorzystując krajowe rejestry medyczne, naukowcy śledzili zdrowie badanych nawet przez 50 lat od momentu analizy nasienia. W tym czasie zmarło 8,6 tys. badanych, co stanowiło 11 proc. grupy.