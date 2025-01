Rak prostaty to najczęściej diagnozowany nowotwór u mężczyzn i drugi najczęściej występujący nowotwór na świecie . Chociaż wczesne wykrycie daje nadzieję na skuteczne leczenie, stosowane najczęściej terapie mogą wpływać na jakość życia pacjenta. Prostata to gruczoł wielkości orzecha włoskiego, znajdujący się między pęcherzem a odbytnicą, otoczony nerwami i mięśniami kontrolującymi funkcje seksualne i moczowe, w efekcie czego skutki uboczne operacji i radioterapii często obejmują nietrzymanie moczu, impotencję i dysfunkcje jelitowe.

Nowy system opracowany przez producenta sprzętu medycznego Francis Medical może leczyć raka prostaty bez takich skutków ubocznych. Nosi on nazwę Vanquish Water Vapor Ablation System i jak sugeruje nazwa, polega na walce z nowotworem za pomocą gorącej pary wodnej dostarczanej bezpośrednio do gruczołu. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym, bo wymaga wprowadzenia przez cewkę moczową do prostaty cewnika, z którego następnie wysuwana jest ultracienka igła dostarczająca 10-sekundowy strumień pary do zmienionych chorobowo komórek.