Archeolodzy odkryli fragmenty glinianych naczyń o niezwykłym znaczeniu historycznym i kulturowym. Na jednym z odłamków wytłoczony był pieczęcią napis "[ΟΔ]ΥCCEOC", zaś na innym wyryto napis "ΟΔΥC[CEI]" będący najprawdopodobniej dedykacją od pielgrzyma, bowiem imię bohatera zostało zapisane w celowniku ("Odyseuszowi"). Podobny napis dedykacyjny "ΕΥΧΗΝ ΟΔΥCCΕΙ" (gr. "modlitwa do Odyseusza") odkryto około 100 lat temu w jaskini Ormos w Polis. Był on wyryty na kawałku glinianej maski.

Oprócz przedmiotów zawierających inskrypcje w okolicach Szkoły Homera odnaleziono jeszcze kilkadziesiąt glinianych darów ofiarnych, biżuterię ze złota i brązu, a także ponad setkę monet z różnych miast, bitych w okresie od III w. p.n.e. do II w. n.e., co może wskazywać na to, że do miejsca kultu Odyseusza napływali pielgrzymi przynajmniej przez kilka stuleci.