Złoto, srebro, amulety. Bogactwo świątyni zszokowało archeologów

Niebywały skarb starożytnej Grecji

Jeszcze wieki przed Chrystusem stało tam 100-metrowe sanktuarium kultury mykeńskiej, najstarszej greckojęzycznej cywilizacji. Dziś nieopodal miasta Amarynthos na przybrzeżnej wyspie Eubea prowadzony jest jeden z największych projektów archeologicznych. Każdego roku grupa greckich i szwajcarskich archeologów prowadzi nowe wykopaliska wśród pozostałości świątyni bogini Artemis.

Jak donosi Ministerstwo Kultury Grecji, 2023 rok był jednym z najważniejszych dla wykopalisk. Wszystko dzięki odkopaniu nowych ruin znanej świątyni. W nich archeolodzy zidentyfikowali kilka struktur z paleniskami, służącymi za ołtarze. Niektóre z nich miały nawet zachowane ślady popiołu czy serc zwierząt.

Jednak to, co najmocniej zszokowało archeologów, to idealnie zachowane skarby jak ze sklepu jubilerskiego. Ich oczom ukazała się złota, srebrna, koralowa i bursztynowa biżuteria oraz wschodnie amulety. Oprócz tego świątynia zachowała bogato zdobioną ceramikę oraz okucia z brązu i żelaza. A pod ziemią mogą skrywać się kolejne skarby.

Zdjęcie Część skarbów odkryta przez archeologów / Ministerstwo Kultury Grecji / Facebook

Ważna świątynia starożytnej Grecji

Odkryte kosztowności naturalnie trafiły do dalszych analiz. To kolejny element dokumentujący niezwykle bogatą historię świątyni w pobliżu Amarynthos. Stanowi ona jeden z największych zabytków starożytnej Europy. To właśnie ona była jednym z głównych ośrodków kultu bogini Artemis, która w mitologii greckiej była patronką łowów i przyrody.

Całe sanktuarium to bowiem kompleks, który powstawał na przestrzeni stuleci, sięgając aż IX w. p.n.e. Samą świątynię Artemis zaczęto tworzyć dopiero w wieku VII, budując jej potężny gmach. Według archeologów jej część strawił pożar, więc dobudowano nową sekcję w VI w. p.n.e. To właśnie w niej znaleziono najnowsze skarby.

Całe stanowisko to nie tylko świątynia, ale także ślady osadnictwa dookoła sanktuarium. Wskazują, jak bardzo ważne było to miejsce dla starożytnych Greków.