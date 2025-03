Inskrypcje w świątyniach w miejscowości Delos ujawniały dokładnie, że niektóre posągi konserwowano przez nacieranie ich olejkami o zapachu róży . To sprawiało, że "doświadczenie ich było nie tylko wizualne, ale także węchowe", jak pisze badaczka artykule opublikowanym w Oxford Journal of Archaeology.

To kolejne badania, które udowadniają, że świat starożytny nie był do końca taki, jakim go sobie wyobrażamy. Wystarczy wspomnieć choćby słynne greckie posągi, jak Wenus z Milo, Dyskobol, Nike z Samotraki czy Apollo belwederski lub współczesne wydarzenia nawiązujące do dawnych czasów, jak otwarcie Letnich Igrzysk Olimpijskich w Grecji w 2004 roku, które przez lata wpoiły nam w głowę biel antycznego świata. Wcześniejsze badania ujawniły, że zarówno na starożytnych greckich jak i rzymskich posągach pozostały ślady farby. Jak zauważa kopenhaska archeolog, badania mogą poszerzyć nasze rozumienie starożytnej kultury, a w tym przypadku "nasze zrozumienie starożytnej rzeźby".