Sławosz Uznański-Wiśniewski to polski astronauta projektowy ESA, który został wybrany do misji na Międzynarodową Stację Kosmiczną latem 2023 r. Przed nami lot rodaka na ISS, który odbędzie się w środę o godzinie 8:31 czasu w Polsce. Dla naszego kraju to ogromne wyróżnienie.

Co to za imię Sławosz?

Imieniny Sławosza obchodzone są 23 lipca. Osoby o takim imieniu wyróżniają różne cechy. Są to m.in. pracowitość, zaangażowanie i duża koncentracja na drodze do osiągania celów. Te cechy z pewnością pozwoliły polskiemu astronaucie na dotarcie do miejsca, gdzie znajduje się obecnie. Potwierdził to nam w rozmowie m.in. kolega Uznańskiego-Wiśniewskiego, Maciej Myśliwiec ze Space Agency.