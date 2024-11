Sławosz Uznański blisko lotu na ISS. Polski astronauta po ważnym szkoleniu

Podczas szkolenia astronauci mogli zapoznać się z makietą modułu naukowego Columbus, gdzie będą przeprowadzać testy po przybyciu na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Uznański stwierdził, że proces szkolenia przyspiesza, a jego lot na ISS zbliża się coraz większymi krokami. Kiedy ma się odbyć?

Polski astronauta poleci na ISS w 2025 roku

Wiemy, że lot Uznańskiego i jego kolegów na ISS odbędzie się w ramach misji Axiom-4 realizowanej we współpracy Axiom Space i SpaceX. Dokładny termin startu nie jest znany, ale wiemy, że planuje się go na wiosnę 2025 r. Polski astronauta podczas rozmowy przyznał, że jako jedyny z ekipy nie ma zamiennika. Mimo to jest gotowy do przeprowadzenia na pokładzie ISS wszystkich z zaplanowanych eksperymentów.

Choć Uznański i jego koledzy mają już za sobą część ważnych szkoleń, tak nie jest to koniec ich przygotowań przed lotem na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Przed astronautami jest jeszcze właściwe szkolenie w SpaceX, gdzie to wcześniejsze było teoretyczne. Firma Elona Muska dostarczy dla misji Axiom-4 rakietę i kapsułę załogową Dragon.

To szkolenie z firmą SpaceX jeszcze nie miało miejsca. Mieliśmy pewną część teoretyczną, bardzo dużo wiedzy do przyswojenia. Natomiast nadal czekamy na pierwsze części szkolenia właśnie z firmą SpaceX. A im bliżej tego startu, tym oczywiście wiadomo, że ta wiedza będzie świeższa i każdy chce wykorzystać te momenty, te tygodnie tuż przed startem. Nasze główne szkolenie, które się zaczęło, to sytuacje awaryjne na stacji kosmicznej. Jak zadbać o nasze bezpieczeństwo? Jak sobie poradzić w sytuacji pożaru, wycieku atmosfery czy wycieku amoniaku z systemów chłodzenia? Jak być bezpiecznym samemu wraz z załogą, a później jak zadbać o ten nasz pojazd kosmiczny czy kapsułę Dragon, czy Międzynarodową Stację Kosmiczną, która jest naszym domem na orbicie. powiedział Sławosz Uznański w wywiadzie dla RMF FM

Ponadto Uznański dodał, że jego trening tak naprawdę nie zakończy się konkretnego dnia. Polski astronauta wyjaśnia, że przygotowania do lotu na ISS będą trwały tak naprawdę do momentu umieszczenia załogi w kwarantannie. Do tego czasu musi ona wykorzystać każdą godzinę szkolenia jak najlepiej.