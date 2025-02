Jest jak stos skalnych bloków. W Katowicach powstaje Centrum Himalaizmu

Czy też należysz to tej grupy ludzi, która ma ochotę czasem rzucić wszystko i jechać w góry? Jeśli tak, to już niedługo (niekoniecznie wszystko rzucając) będzie można zaplanować wyjazd do Katowic i zwiedzanie Centrum Himalaizmu. Muzeum będzie nosiło imię urodzonego w Katowicach Jerzego Kukuczki, polskiego taternika, alpinisty i himalaisty, który jako drugi człowiek na Ziemi zdobył Koronę Himalajów i Karakorum.

Jak wynika z komunikatu Urzędu Miasta Katowice, zwiedzający będą mogli tam odkryć niezwykłe historie eksploracji Himalajów i Karakorum, zgłębić wiedzę na temat polskich wypraw i himalaizmu kobiecego. Na głównej ekspozycji będzie można zobaczyć największe łańcuchy górskie całego świata, w tym Polski oraz historię wypraw Jerzego Kukuczki.

Ciekawym pomysłem jest „przyklejenie” muzeum do sąsiednich budynków. W jednym z wychowywał się słynny imiennik. Dzięki temu zabiegowi głównym punktem zwiedzania będzie specjalnie zaadaptowane muzeum Kukuczki. Zgromadzone pamiątki z wypraw pozwolą poczuć wyjątkowy klimat tego niezwykłego miejsca.

- To nie będzie typowe muzeum, chociaż oczywiście nowoczesna wystawa także znajdzie swoje miejsce w tym obiekcie. Centrum będzie przybliżało postać wybitnego himalaisty, urodzonego w Katowicach Jerzego Kukuczki. Będzie też inspirować do rozwijania pasji i zainteresowań. Dlatego, oprócz udostępnienia mieszkania, w którym urodził się Kukuczka, stworzymy nową przestrzeń do rozmów i spotkań, w której dostępna będzie m.in. ścianka wspinaczkowa – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Nowe muzeum ma przypominać góry

Elewacja budynku zostanie pokryta cegłą klinkierową w różnych odcieniach, szkliwieniach i fakturach z dodatkowymi detalami w postaci wysunięć i cofnięć fragmentów cegieł, co ma upodobnić bryłę do gór. Dodatkowo fasadzie budynku znajdzie się miejsce na kompozycje z roślinnością charakterystyczną dla terenów górskich. Myślę, że architekci z KUM Studio osiągnęli całkiem niezły efekt. Kiedy sam odczytałem nazwę i spojrzałem na projekt, od razu pomyślałem o nawiązaniu do bloków skalnych. Co prawda zastosowanie prostokątnych bloków bardziej przywodzi na myśl niektóre dobrze wykształcone minerały, ale nie bądźmy już tacy czepliwi.

Centrum ma zachęcać ludzi do aktywności i inspirować kolejne pokolenia pasjonatów gór. Sam obiekt, jak i teren wokół niego, włącznie z małą architekturą będzie dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

- Jestem niezwykle szczęśliwa, że udało nam się dotrzeć do tego momentu, kiedy rusza budowa Centrum Himalaizmu. Wiem, że przygotowanie tej inwestycji pochłonęło bardzo dużo pracy, jednak liczę na to, że sama budowa przebiegnie sprawnie, by młodzi ludzie mogli korzystać z tej przestrzeni. Niech mury pną się do góry – mówiła podczas symbolicznego wbicia pierwszej łopaty pod inwestycję Cecylia Kukuczka, żona Jerzego Kukuczki.

Źródło: UM Katowice

