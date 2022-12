Kiribati. Tutaj sylwester i Nowy Rok są najszybciej

Spis treści: 01 Gdzie leży Kiribati i ile ma wysp?

02 Czas na Kiribati. Która jest godzina?

03 Nowy Rok na Kiribati. Tutaj 1 stycznia jest najszybciej

04 Wakacje na Kiribati. Jak tam dolecieć i kiedy się wybrać?

Gdzie leży Kiribati i ile ma wysp?

Kiribati jest częścią Unii Wysp Gilberta na południowo-zachodnim Pacyfiku. To państwo wyspiarskie, które obejmuje 33 wyspy, w tym aż 20 niezamieszkanych.

Wyspy są rozmieszczone na powierzchni obejmującej 3,5 miliona kilometrów kwadratowych. Zamieszkuje na nich zaledwie 116 tysięcy osób. Najgęściej zaludniona jest Wyspa Gilberta.

Wszystkie wyspy Kiribati to atole koralowe. Wyspy Gilberta powstały na szczytach gór znajdujących się pod wodą, Wyspy Phoenix na szczytach górskich Pacyfiku, natomiast Wysp Line na podwodnych pasmach górskich, które wznoszą się ponad powierzchnię oceanu.

Największą wyspą w ramach Kiribati jest pokrewna nazwą Kiritimati. Zajmuje ona ponad 600 km², ale powierzchnia lądowa wyspy to zaledwie 321 km². Druga w kolejności wyspa jest o wiele mniejsza, bo liczy zaledwie 39 km². Jej nazwa to Wyspa Malden.

Czas na Kiribati. Która jest godzina?

Przed przybliżeniem kwestii czasu na Kiribati, warto przypomnieć założenia czasu UTC, czyli uniwersalnego czasu koordynowanego. Jest on wzorcowym czasem ustalanym z uwzględnieniem nieregularności ruchu obrotowego Ziemi oraz czasu słonecznego.

By zapewnić, że Słońce średnio w ciągu roku przechodzi nad południkiem zerowym o godzinie 12:00 UTC z odpowiednią dokładnością, która nie jest mniejsza niż 0,9 sekundy, od czasu do czasu do UTC dodaje się sekundę przestępną. Polska znajduje się w strefie UTC+1 w miesiącach zimowych od października do maja oraz w strefie UTC+2 w czasie letnim.

Zdjęcie Typowa zabudowa na wyspach Kiribati. / 123RF/PICSEL

Terytorium Kiribati jest natomiast podzielone na trzy strefy czasowe.

W strefie UTC+12 znajdują się wyspy Tarawa czy Tabiteuea oraz miejscowości: Betio Village, Bonriki Village, Bairiki Village, Banraeaba Village Bikenibeu Village, Teaoraereke Village, Eita Village, Temaiku Village, a także Makin Village.

W strefie UTC+13 leżą wyspy Kanton i Rawaki.

Natomiast w UTC+14 można znaleźć takie wyspy jak Kiritimati (Wyspa Bożego Narodzenia) i miasta jak: Tabwakea Village, London Village, Banana Village czy Napari Village. To właśnie tutaj północ i Nowy Rok przychodzi najszybciej.

Nowy Rok na Kiribati. Tutaj 1 stycznia jest najszybciej

Już od Świąt Bożego Narodzenia Kiribati szykuje się, by spędzić noworoczny czas uroczyście. Ludzie rozbijają namioty, ozdabiają je światełkami i kolorowymi dekoracjami. Jedzą również tradycyjne potrawy, takie jak chleb pandanus i ciasta taro.

Wideo youtube

Sylwester na Kiribati jest bardzo popularny wśród turystów. Tarawa co roku organizuje tej nocy wielki koncert, który przyciąga ludzi z całego świata. Niektórzy przybywają tutaj na wakacje, a także na festiwal muzyczny i kulinarny, który odbywa się w tym czasie. Inni przyjeżdżają oglądać fajerwerki wystrzeliwane z pobliskich wysp takich jak Phoenix i Henderson.

Ruch turystyczny na Kiribati w okresie sylwestrowym jest zatem spory, a popularne atrakcje wakacyjne obejmują nurkowanie i świętowanie zgodnie z lokalną kulturą.

Wakacje na Kiribati. Jak tam dolecieć i kiedy się wybrać?

Na Kiribati panuje klimat równikowy, morski, który łagodzą wiatry. Bardzo doceniają to turyści. Najniższa temperatura to 22 stopnie Celsjusza, najwyższa sięga nawet 37 stopni. Niektóre wyspy znajdują się w strefie suchej, a część w strefie umiarkowanie wilgotnego klimatu.

Zdjęcie Rajska plaża na jednej z wysp Kiribati. / 123RF/PICSEL

Na Kiribati można dolecieć liniami Solomon Airlines, które obsługują loty z Brisbane do Tarawy. To najtańszy sposób, by dostać się na wyspę. Innym sposobem są Fiji Airways oraz Air Marshall Islands.

Czy potrzebna jest wiza? Na Kiribati można polecieć bez wizy na 90 dni. Warto pamiętać, że Kiribati jest nastawione na turystów. Można zobaczyć tu dziewiczą przyrodę, podziwiać niesamowite krajobrazy. Turysta nie znajdzie tu jednak muzeów czy zabytków. Główna atrakcja to natura i przepiękne, czyste plaże.