W ostatnich dniach trendującym motywem w internecie jest czeskie "zaanektowanie" rosyjskiego obwodu kaliningradzkiego. Jest to odpowiedź grupy satyryków na próbę przyłączenia fragmentu terytorium Ukrainy do Rosji. Wielu użytkowników mediów społecznościowych podchwyciło czeski żart i w ten sposób nakręciła się europejska karuzela śmiechu. Jednakże nie tylko Czechami i obwodem kaliningradzkim żyją memy. Co możemy zobaczyć w odniesieniu do Rosji?

W ostatnim czasie zrobiło się głośno o kontrowersyjnych wpisach na Twitterze miliardera Elona Muska. Pisał on o przygotowaniu kolejnych wyborów na okupowanych terytoriach, które miałyby być pod kontrolą ONZ, a także o tym, że Ukraina powinna zostać państwem neutralnym. Jednakże tym, co się nie spodobało społeczności międzynarodowej, było "przekazanie Krymu w ręce Rosji". Może lepiej, żeby Musk nie pchał się "do polityki"?

Coraz głośniej jest także o potencjalnym użyciu przez Moskwę broni jądrowej w trwającej wojnie. Zachód obawia się wykorzystania taktycznej broni jądrowej. W zasadzie pół Europy, a także USA, było straszone tzw. atomówką. Wcześniej tą bronią była "nękana" m.in. Finlandia, która chce wstąpić do NATO. Odpowiedź "memiarzy" jest jedna:

Pojawiły się także memy odnoszące się do niewyjaśnionej awarii gazociągu Nord Stream. Według różnych źródeł miał za tym stać Krecik w łodzi podwodnej. Jednakże zastanawialiście się kiedyś, jak mógłby wyglądać czeski desant na obwód kaliningradzki?

Kolejnym punktem memów jest rosyjska mobilizacja. Można tutaj zacytować żart: "Cały świat boi się rosyjskiej armii... a najbardziej boją się jej Rosjanie w wieku od 18 do 27 lat".

Wiadomo także, że Rosja boryka się z dużymi brakami w sprzęcie wojskowym, co jest spowodowane działaniami ukraińskiej armii. Moskwa cierpi także ze względu na zachodnie sankcje, przez które nie może sprowadzać m.in. chipów, które są z kolei potrzebne do produkcji zaawansowanych rakiet kierowanych. Wskutek czego rosyjska armia wyjmowała niezbędne kompozyty z... pralek, lodówek, czy zmywarek.

Pojawiło się także parę memów odnoszących się do zatopienia rosyjskiego krążownika Moskwa, rosyjskiej myśli militarnej, czy też odholowywania rosyjskiego sprzętu wojskowego przez ukraińskie traktory.