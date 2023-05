Miasto o bajkowej tradycji wzbogaci się o nowoczesne muzeum i park rozrywki

Budowa Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji OKO ruszyła na początku 2022 roku. Obecnie widoczny jest już budynek w stanie surowym, w sąsiedztwie siedziby Studia Filmów Rysunkowych - wyremontowanej willi Rotha przy ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej.



Centrum Bajki i Animacji OKO jest połączeniem interaktywnego muzeum z parkiem rozrywki

Działać ma w oparciu o dorobek Studia Filmów Rysunkowych. Projekt Nizio Design stanowi połączenie nowoczesnego muzeum z parkiem rozrywki. Ma przywodzić na myśl typowe ekspozycje wystawiennicze ulokowane przy zagranicznych studiach filmowych.

― Realizacja OKA przebiega w sposób wzorowy, a nawet, dzięki świetniej współpracy z Bielskim Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego, które wznosi ten budynek, wyprzedzamy kalendarz. Testowe otwarcie chcemy przeprowadzić we wrześniu tego roku - wtedy przez OKO przejdą grupy fokusowe i w ankietach odpowiedzą na pytania - co działa tam dobrze, a co trzeba będzie jeszcze dopracować. Po tym, na początku grudnia, budynek mógłby zostać otwarty dla szerokiej publiczności ― zapowiadał z entuzjazmem dyrektor SFR Maciej Chmiel.

OKO, czyli Obszar Kreacji Obrazu jest największą tego typu inwestycją w Polsce, a nawet w tej części Europy, jak zapewnia Urząd Miasta w Bielsku-Białej.

Maciej Chmiel poinformował również, że Studio prowadzi obecnie prace nad nowymi realizacjami: ― Prowadzimy projekty równolegle i są one w różnych fazach rozwoju. To m.in. serial Bystre oczka adresowany do dzieci z deficytem wzroku, serial Warzywne biuro śledcze, czyli kryminalne historie adresowane do widza między 8. a 12. rokiem życia i pełnometrażowy film Husarz, który przenosi nas na początek wieku XVII. - informuje.

Bielsko-Biała, miasto o bajkowej tradycji

Realizacje Studia Filmów Rysunkowych to produkcje, na których wychowały się pokolenia Polaków. Chyba nie ma osoby, która nie zna bajki o Bolku i Lolku, Reksiu czy Smoku Wawelskim i Bartolini Bartłomieju. Studio zostało założone w 1947 roku przez braci Zdzisława i Macieja Lachura oraz Władysława Nehrebeckiego, Leszka Lorka, Alfreda Ledwiga, Mieczysława Poznańskiego, Aleksandra Rohozińskiego, Wiktora Sakowicza, Rufina Struzika i Wacława Wajsera. 1 września 1947 roku rozpoczęło działalność jako Eksperymentalne Studio Filmów Rysunkowych działające przy redakcji Trybuny Robotniczej.

W 2011 roku Studio, zostało przekwalifikowane na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a w 2015 roku w państwową instytucję kultury.