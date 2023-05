Naukowcy z University of East Anglia w Wielkiej Brytanii dowiedli, że częstsze rozmowy z małym dzieckiem powodują, że ich neurony w mózgu stają się bardziej wydajne. Badacze zauważyli, że dzięki częstszym rozmowom, regiony przetwarzania języka u dzieci zwiększały koncentrację mieliny - jest to rodzaj osłonki izolacyjnej, która otacza neurony. Pozwala ona także wysyłać szybciej i wydajniej informacje.

Jak piszą badacze w swoim artykule: "W badaniu tym zbadano wpływ wczesnego środowiska językowego i statusu społeczno-ekonomicznego (SES) dzieci na strukturę mózgu w okresie niemowlęcym w wieku 6 i 30 miesięcy (w tym obu płci)". W analizach wykorzystali obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI). Dr John Spencer z University of East Anglia powiedział: - Chociaż wciąż jest wiele do nauczenia się o tych procesach, przesłanie dla opiekunów jest jasne — porozmawiaj ze swoim dzieckiem, małym dzieckiem, swoim dzieckiem. Nie tylko słuchają, ale twój język dosłownie kształtuje ich mózgi.

Badania zostały przeprowadzone na ponad 140 małych dzieciach i niemowlętach. Naukowcy na trzy dni przyczepili do nich specjalne urządzenia rejestrujące. Dzięki czemu zebrali tysiące godzin nagrań audio. U około połowy z nich wykonano skanowania MRI. - Kiedy dzieci zasnęły, w zasadzie wkradaliśmy się jak ninja, podnieśliśmy dziecko, wsadziliśmy je na wózek i przetransportowaliśmy do pokoju skanowania MRI - powiedział Spencer dla The Guardian.

Badania wykazały, że w przypadku 30-miesięcznych dzieci częstsze rozmowy powiązane były z większymi ilościami mieliny "w szklakach językowych mózgu". Jednakże u dzieci sześciomiesięcznych częstsze rozmowy wiązały się z niższym stężeniem mieliny - to odkrycie było zaskoczeniem dla specjalistów. Wyjaśnieniem takiego faktu może być to, że mózg dzieci naturalnie przechodzi przez kolejne etapy rozwoju - w jednym z etapów mózg "zajęty" jest tworzeniem nowych komórek, a w innym skupiony jest na ich udoskonalaniu. Jeszcze inny etap dotyczy rozwoju mowy.

Specjaliści ujawnili, że w pierwszych latach życia dziecka najważniejszym procesem u nich jest wzrost mózgu. Jak zauważają, w wieku około dwóch lat ich mózgi mają około 80 proc., objętości mózgu dorosłego. Wcześniejsze badania wykazały, że cztero- i sześciolatki, które częściej rozmawiają z dorosłymi, również odznaczają się posiadaniem większego poziomu stężenia mieliny w regionach mózgu związanych z językiem.

Jak powiedziała dr Saloni Krishnan z Royal Holloway, University of London dla The Guardian: - Nie jest jeszcze jasne, czy większa mielinizacja w tych obszarach ma znaczenie dla przyszłego rozwoju językowego lub poznawczego, czy też jest to stabilny wzorzec w dzieciństwie -. Dodaje także: - Obecnie nie ma zgody co do ilości optymalnego wkładu językowego, jaki dzieci powinny otrzymać, a opiekunowie niekoniecznie powinni odczuwać presję, aby rozmawiać więcej ze swoimi dziećmi -. Wyniki badań zostały opublikowane The Journal of Neuroscience .