Jak wypromować wystawę dotyczącą historii naturyzmu? Pozwalając na nią przyjść gościom bez ubrania. Na taki wyjątkowy pomysł wpadło Muzeum Cywilizacji Europy i Basenu Śródziemnego w Marsylii (Mucem).

Raz w miesiącu odwiedzający wystawę "Raje naturystyczne" mogą przyjść niemal całkowicie goli. Jedyną konieczną formą ubioru są buty. Mają one chronić stopy przed ewentualnym zranieniem. Wystawa zawiera około 600 zdjęć, rzeźb, obrazów i innych instalacji powiązanych z naturyzmem.

Goście muzeum mają różne podejście do tego pomysłu, lecz jak podaje portal France24, większość z nich popiera "wyzwolone zwiedzanie". Muscem wskazuje, że to właśnie Francja była i jest "wiodącym miejscem turystycznym na świecie" dla naturystów. Jednakże sam ruch naturystyczny narodził się w Szwajcarii i Niemczech już w XIX wieku.

We Francji pierwsza grupa naturystów pojawiła się w Prowansji w 1930 roku, po czym "fala nagości" zalała cały kraj. Obecnie "stolicą naturyzmu" w tym kraju jest właśnie Marsylia, gdzie funkcjonuje kilka dedykowanych temu ruchowi bardzo dużych ośrodków.

Naturyzm w Polsce

Według dostępnych informacji naturyzm w naszym kraju "oficjalnie" pojawił się przed II wojną światową i był praktykowany jedynie na zamkniętych obszarach. Z kolei w okresie PRL-u grupy naturystyczne zbierały się w okolicach Krynicy Morskiej, Grzybowa, Międzyzdrojów i Dębek.

"Boom na nagość" nastąpił w latach 80., co wynikało m.in. ze zwiększonego zainteresowania mediów tą tematyką. W Chałupach, czy w Rowach powstały specjalne plaże dla naturystów. Co ciekawe, hit "Chałupy Welcome To" stał się swoistą reklamą dla naturystów w naszym kraju. Obecnie niedaleko każdego większego miasta w Polsce istnieją specjalne przestrzenie dla naturystów, są to m.in. plaże znajdujące się przy rzekach, czy jeziorach. Jednocześnie aquaparki, baseny, sauny, czy parki wodne również oferują comiesięczne spotkania naturystów.

