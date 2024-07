Najbardziej "amerykański" z dinozaurów sprzedany. Cena zwala z nóg

Reklama

Apex zajmuje wysokie miejsce wśród najbardziej kompletnych szkieletów, jakie kiedykolwiek odkryto, z zachowanymi 254 skamieniałymi elementami kości z 319, jakie miał pierwotnie. Według Sotheby’s szkielet należał do dużego, krzepkiego dorosłego osobnika, u którego stwierdzono objawy reumatoidalnego zapalenia stawów, co wskazywało, że dożył on zaawansowanego wieku.

Drogie pamiątki z przeszłości

Okaz nie wykazywał żadnych śladów obrażeń powstałych w wyniku walki ani śladów pośmiertnego żerowania przez padlinożerców. Zachował się w twardym piaskowcu, co zabezpieczało kości przed zniekształceniem.

Apex był główną atrakcją aukcji historii naturalnej Sotheby’s, na której znajdowały się też inne przedmioty, w tym meteoryty, minerały i - po raz pierwszy - narzędzia paleolityczne. W sumie aukcja przyniosła 45,8 mln dolarów, co stanowi najwyższą sumę w historii aukcji historii naturalnej.