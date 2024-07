Jak pisaliśmy w naszym podsumowaniu największych wpadek turystycznych ubiegłego roku, turyści wchodzą w miejsca, w które wchodzić nie wolno, ryją ostrymi przedmiotami po starożytnych murach, których wartość historyczna i kulturowa jest trudna do opisania, zjadają zagrożone gatunki, a do tego zachowują się nieodpowiedzialnie i wulgarnie.

A że Włochy to jedna z najpopularniejszych turystycznych destynacji, która ma do zaoferowania pełen pakiet z pięknymi plażami, ciepłymi morzami, niezawodną pogodą, urokliwymi miasteczkami i starożytne zabytkami, to duża część niepożądanych zachowań kumuluje się właśnie tam.

Włochy i kumulacja turystycznych wpadek

W zeszłym roku było to przejeżdżanie przez wyłączony z ruchu kołowego Ponte Vecchio, czyli jeden z najsłynniejszych włoskich mostów, rycie kluczami inicjałów w murach Koloseum, mazanie ścian korytarza Vasariego bazgrołami nawiązującymi do piłkarskiego klubu TSV 1860 Monachium czy uszkodzenie pomnika znajdującego się w XVI-wiecznej fontannie Neptuna. Teraz zaś należy dołożyć do listy "molestowanie" pomnika Bachusa we Florencji, o czym poinformowali lokalni urzędnicy.

Próbują oni zidentyfikować młodą kobietę, którą w weekend sfilmowano we Florencji całującą i ocierającą się o posąg Bachusa, boga wina i zmysłowości. Ministerstwo Kultury wyraziło oburzenie z powodu incydentu po tym, jak materiały stały się popularne w mediach społecznościowych, gdzie wywołały bardzo mieszane reakcje, a biuro burmistrza Florencji nazwało to niedopuszczalnym aktem "naśladującym seks".

Będzie dożywotnia kara

Ratusz oświadczył, że turystka "prawdopodobnie była w stanie nietrzeźwości", ale nie zmienia to faktu, że jeśli uda się ją zidentyfikować, zostanie ukarana grzywną i dożywotnim zakazem wjazdu do miasta zgodnie z rozporządzeniem zabraniającym wszelkich form nadużyć w zakresie dziedzictwa kulturowego kraju.

Posąg Bachusa jest repliką dzieła stworzonego w XVI wieku przez rzeźbiarza Giambolognę, pozostającego pod wpływem rzeźby hellenistycznej i dzieł Michała Anioła, który osiadł we Florencji w 1552 roku. Oryginał przechowywany jest w Muzeum Bargello w centrum miasta, a replika stoi na rogu ulicy w pobliżu wspomnianego już wcześniej mostu Ponte Vecchio.