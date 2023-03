Najszczęśliwsze kraje świata 2023. Polska awansuje o blisko 10 pozycji!

Co z Polską? Jest spory awans!

W pierwszej dwudziestce znajdziemy też wiele innych europejskich krajów, jak Holandia (5. miejsce), Szwajcaria (8. miejsce), Luksemburg (9. miejsce), Irlandia (14. miejsce) czy Wielka Brytania (19. miejsce), ale równie dobrymi miejscami do życia wydają się też daleka Nowa Zelandia (10. miejsce), Australia (12. miejsce), Kanada (13. miejsce) czy Stany Zjednoczone (15. miejsce).

Autorzy raportu podkreślają, że chociaż w pierwszej dwudziestce zestawienia od lat lądują te same kraje, to warto odnotować imponujący awans Izraela z 9. na 4. miejsce, a także wskoczenie do pierwszej dwudziestki Litwy, która od dłuższego czasu wspinała się po kolejnych szczebelkach (w 2017 roku zajmowała jeszcze 52. miejsce) i pozbawiła miejsca Francję.

Zasadniczo jest to ta sama historia, która rozgrywa się w pozostałej części Europy Środkowej i Wschodniej. Kraje w tych regionach prawdopodobnie znormalizowały transformację po 1990 roku i czują się bardziej solidne w swojej nowej tożsamości komentuje awans Litwy w wypowiedzi dla CNN John Helliwell, jeden z autorów raportu.

To może też tłumaczyć zaskakujący awans naszego kraju, bo Polska zajęła w tym roku 39. miejsce, które może nie wygląda zbyt imponująco, ale należy zauważyć, że jest to duży awans z 48. miejsca, jakie zajmowaliśmy w ubiegłym roku.

Top 20 najszczęśliwszych krajów świata wygląda następująco:

Finlandia Dania Islandia Izrael Holandia Szwecja Norwegia Szwajcaria Luksemburg Nowa Zelandia Austria Australia Kanada Irlandia Stany Zjednoczone Niemcy Belgia Republika Czeska Wielka Brytania Litwa