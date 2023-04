Spis treści: 01 Jakie jest największe centrum handlowe na świecie

02 Jaka jest największa galeria handlowa w Europie?

03 Jakie jest największe centrum handlowe w Polsce?

Jakie jest największe centrum handlowe na świecie

Dubaj słynie z przepychu. Nie ma więc nic dziwnego w tym, że skoro najwyższy budynek na świecie Burj Khalifa znajduje się właśnie tam, to podobnie będzie z największym centrum handlowym.



Dubai Mall, bo mowa o tym obiekcie ma powierzchnię, która odpowiada 200 boiskom do piłki nożnej - jest to dokładnie ponad milion metrów kwadratowych. Znajduje się w nim ponad 1000 sklepów - bardziej i mniej znanych marek.

Dodatkowo do dyspozycji klientów oddane są lokale gastronomiczne przygotowujące posiłki różnych kuchni świata. Czas spędzony w centrum umili także:

akwarium,

podwodne zoo,

lodowisko,

rozrywkowo-naukowi park dla dzieci,

kompleks kinowy.

Co ciekawe, Dubai Mall, czyli największe centrum handlowe na świecie to nie wszystko, co ma do zaoferowania Dubaj w kwestii zakupów.

W 2019 roku zdecydowano się na otwarcie przedłużenia tego centrum częścią Zabeel. Przechodzi się do niej specjalnym mostem zamkniętym, który jest klimatyzowany - komfort w trakcie zakupów jest więc gwarantowany. Poza sklepami i restauracjami można znaleźć tam również niesamowite dzieła sztuki.

Jaka jest największa galeria handlowa w Europie?

Wiele osób uważa, że jeżeli chodzi o największy handlowy budynek w Europie, prym wiedzie Wielka Brytania i The Trafford Centre - obiekt zlokalizowany w Manchesterze lub Westfield Stratford City, który znajduje się w Londynie. Faktycznie jeden i drugi jest dość duży.



Powierzchnia pierwszego to 207 tysięcy metrów kwadratowych, drugiego nieco więcej - 269 tysięcy metrów kwadratowych. Nie są to jednak najlepsze wyniki w Europie. Zdecydowanie większym centrum handlowo-rozrywkowym jest Aviapark w Moskwie. Całkowita powierzchnia tego obiektu jest niemal dwukrotnie większa od The Trafford Centre i wynosi 390 tysięcy metrów kwadratowych. Obiekt ten robi wrażenie, ale nie dorównuje dubajskiemu Dubai Mall.

Na uwagę zasługują także centra handlowe w Chorwacji. W Zagrzebiu zlokalizowane są dwa budynki handlowe - Westgate Shopping City, a także Arena Centar. Pierwszy z nich ma powierzchnię 226 tysięcy metrów kwadratowych. Jest to więc drugie pod względem wielkości centrum handlowe znajdujące się na terenie Europy. Poza sklepami znajduje się w nim także wiele różnych restauracji i barów - można więc coś przekąsić, kiedy zgłodnieje się podczas zakupów. Arena Centar to zdecydowanie mniejszy obiekt, ponieważ jego powierzchnia to zaledwie 60 tysięcy metrów kwadratowych. Nie oznacza to, że ma mniej do zaoferowania. W tym centrum również można znaleźć setki sklepów i lokali usługowych.

Ciekawym obiektem jest także Shopping City Süd - centrum handlowe zlokalizowane w Austrii. Jego powierzchnia to 173 tysiące metrów kwadratowych. Jest to absolutny raj zakupowy, ale nie tylko. Na terenie budynku znajdują się punkty gastronomiczne, usługowe czy kino. Co ciekawe, jest także miejsce, gdzie pod opiekę można oddać swojego czworonożnego pupila.

Jakie jest największe centrum handlowe w Polsce?

Warszawa, Kraków, Gdańsk? Na próżno szukać największego centrum handlowego w Polsce we wspomnianych miastach. Okazuje się, że miejsce numer 1 w tej klasyfikacji zajmuje Manufaktura zlokalizowana w Łodzi. Co prawda nie jest to największe centrum handlowe na świecie, ale i tak robi wrażenie. Budynek zajmuje powierzchnię aż 110 tysięcy metrów kwadratowych i oferuje nie tylko sklepy, których jest 250.





Zdjęcie Łódzka Manufaktura to największe centrum handlowe w Polsce. / East News



Tak naprawdę każdy znajdzie tam coś dla siebie. Na terenie obiektu dostępne są:

kino,

muzeum,

dyskoteka.

Spór o tytuł największego centrum handlowego w Polsce Manufaktura toczy z Arkadią znajdującą się w Warszawie. Pod względem powierzchni obydwa budynku są do siebie bardzo mocno zbliżone. Warto jednak zauważyć, że Westfield Arkadia - bo tak centrum nazywa się od 2019 roku - lata swojej świetności ma już za sobą. Warszawa ma wiele do zaoferowania, więc wiele osób odwiedza nieco mniejsze, ale bardziej zorganizowane obiekty, np. Wola Park czy Park Handlowy Targówek.

Duże i ciekawe centra handlowe znajdziesz także w innych, polskich miastach. Jeżeli chodzi o południową część kraju, to w Krakowie jest to Bonarka i Serenada, we Wrocławiu Magnolia Park, a w Katowicach - Silesia City Center. Z kolei na Pomorzu rządzi centrum handlowe Riviera zlokalizowane w Gdyni.