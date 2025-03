Nowe badania zbliżają nas do odpowiedzi na pytania o zaskakującą długość życia superstulatków, czyli osób, które osiągnęły wiek co najmniej 110 lat - taki wynik osiąga ok. jeden na tysiąc stulatków! Było to możliwe za sprawą Marii Branyas Morery, która jeszcze za życia wyraziła zgodę na badanie swojego mikrobiomu, przeprowadzone przez zespół prof. genetyki Manela Estellera z Uniwersytetu w Barcelonie.