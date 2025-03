Sam Jones, amerykańska influencerka, która określa siebie jako "entuzjastkę przyrody, biolog i myśliwą", co jakiś czas publikuje filmy i zdjęcia ze swoich podróży. Niedawno wrzuciła do sieci nagranie z Australii, na którym widać, jak łapie młodego wombata, rozdzielając go z matką, a potem z nim ucieka, ciesząc się z tego, co zrobiła. Matka młodego zwierzęcia biegnie po ulicy, goniąc sprawczynię zajścia. Po jakimś czasie Jones stawia młodego wombata na skraju ulicy.