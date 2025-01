Chaos na stokach, ogromne korki, oskarżenia o niewłaściwe zachowanie i awaryjne środki kontroli tłumu - tak wyglądał miniony weekend w Roccaraso, czyli jednym z najpopularniejszych włoskich ośrodków narciarskich. To efekt wiralowych postów influencerów w mediach społecznościowych, którzy informowali o niesamowitych opadach śniegu. To z kolei skłoniło firmy turystyczne z Neapolu do organizacji tanich wycieczek autobusowych dla wszystkich chcących spędzić dzień w górach i się zaczęło.