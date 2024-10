26-letni influencer zginął wspinając się na najwyższy most Hiszpanii

Pościg za internetową uwagą

Współcześnie istnieje wiele przypadków, gdzie ludzie dla dobrego zdjęcia czy filmu potrafią ignorować swoje bezpieczeństwo i prawo. Chociażby w grudniu 2020 kobieta w Australii spadła z klifu, pozując poza zabezpieczoną strefą do zdjęcia w Boroka Lookout, nawisie klifu w Parku Narodowym Grampian.

Niektórzy dla internetowej sławy są w stanie wystawić swoje ciało na prawdziwe ekstremum. W lipcu 2019 jeden mężczyzna w Chinach prowadził transmisje na żywo, gdzie zjadał m.in. żywe gekony i stonogi. To miało doprowadzić do jego śmierci dwa dni po samej transmisji.

Jeszcze inni są w stanie ryzykować pójście do więzienia dla dobrego materiału. To grozi np. śmiałkom, którzy dla wyświetleń chcą wspiąć się na piramidy w Gizie. Oficjalnie egipskie prawo przewiduje za to nawet trzy lata pozbawienia wolności.