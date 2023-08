Nie chcą nowoczesnego stadionu. Wolą wybudować "Koloseum"

Początki brytyjskiego Bath sięgają początku naszej ery. Około 60 r. n.e. powstało tam uzdrowisko o nazwie Aquae Sulis ("wody Sulis ") i wybudowano wówczas świątynię w dolinie rzeki Avon. Sam kompleks kąpielowy budowano przez kolejne 300 lat. W centralnej części miasta znajduje się obecnie wiele stanowisk archeologicznych. O jego wielowiekowym rozwoju architektury można byłoby napisać książkę, wspomnijmy więc tylko, że w 1987 roku miasto zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i zachowało ten status po weryfikacji w 2009 roku.

Choć rozwój miast jest wpisany w cały proces urbanizacji, warto wpisać nowo powstałą architekturę w otoczenie. Zatwierdzony oficjalnie stadion rugby ma prostą, ale nowoczesną bryłę. Biorąc pod uwagę historyczny krajobraz otoczenia, nie tylko tam nie pasuje, ale można zaryzykować stwierdzeniem, że stanowiłby pewien dysonans. ― Architektonicznie w rzeczywistości nie ma o czym mówić - powiedział Wilson Jones w rozmowie z Dezeen, dyrektor studia Apollodorus Architecture, o oficjalnej propozycji Stadium for Bath. Dlatego zaproponowali inny obiekt, z wyglądu przypominający rzymskie Koloseum, co ze względu na historię miasta nie powinno specjalnie dziwić.

Reklama

Instagram Wideo Rozwiń

Nawiązanie do obecnego stylu zamiast nowoczesnej architektury

Obecny projekt stadionu proponuje prostokątny kształt i długie proste dachy, które według Apollodorus Architecture w żaden sposób nie pasują do dachów Bath. Ich koncepcja ma owalny kształt nawiązujący do rzymskich amfiteatrów i nie tworzyłby żadnych narożników. ― Rzymianie wymyślili elipsę lub owal okularów, więc wybór wydaje się trafny, biorąc pod uwagę rzymsko-brytyjskie pochodzenie miasta ― tłumaczy Wilson Jones. Jeśli chodzi zaś o pojemność, to pomieściłby 18 tysięcy osób, tyle samo co oficjalny projekt.

Oprócz nowego stadionu architekci proponują także nowe centrum rekreacyjne podzielone na dwa obiekty, nowy bulwar oraz miejsce dla barów i restauracji zlokalizowanych na samej arenie jak i w centrum. Nowe obiekty miałyby być wykonane z kamienia.

― Miasto, jakie znamy, zostało zbudowane w stosunkowo krótkim czasie, z jednolitego materiału budowlanego, zgodnie z określonym nurtem klasycyzmu. Przetrwał względnie nienaruszony pomimo różnych powojennych prób dostosowania go do tak zwanego" Zeitgeist " - bardzo iluzorycznej i w dużej mierze propagandowej koncepcji. Dlatego w duchu ciągłości i szacunku dla trwałego dziedzictwa budowlanego Bath zdecydowaliśmy się pracować z językiem klasycznym - mając świadomość, że wywołałoby to debatę! ― Podsumował Wilson Jones