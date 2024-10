Odciski palców sprzed 4,5 tys. lat. To historia wykorzystywania dzieci

Badania odcisków palców na naczyniach ceramicznych sprzed 4500 lat, pochodzących ze starożytnego syryjskiego miasta Hama, ujawniają smutną prawdę o jego społeczności. Do produkcji naczyń "zatrudniane" były dzieci w wieku zaledwie siedmiu czy ośmiu lat, a wszystko po to, by zamożni dorośli mieli z czego pić podczas mocno zakrapianego ucztowania.

To odcisk palca sprzed blisko 4,5 tys. lat. Może powiedzieć wiele /Tel Aviv University /domena publiczna