Pandemiczny wstręt do kuchni. Amerykanie mają już dość gotowania w domu

Ankieta przeprowadzona przez firmę OnePoll na próbie 2 tys. dorosłych Amerykanów miała na celu pokazanie tego, jak ewoluował stosunek mieszkańców USA do gotowania w domu od początku pandemii do dzisiaj.

Według autorów badania większość respondentów chciałaby spędzać mniej niż 25 minut na przyrządzeniu jednego posiłku, podczas gdy sporej grupie zajmuje to czasem nawet godzinę. Dlatego po prawie 18 miesiącach od pierwszego lockdownu 39 proc. badanych przyznaje, że ma już serdecznie dość gotowania.

Prawie połowa uczestników badania stwierdziła, że ma zdecydowanie za mało wolnych chwil w ciągu dnia, żeby przyrządzać regularnie zdrowe posiłki, a 35 proc. powiedziało wprost, że z biegiem czasu ich początkowy entuzjazm w kuchni spadł niemal do zera.

Dodatkowo badani przyznali, że są już zmęczeni gotowaniem według starych przepisów albo ciągłym poszukiwaniem nowych.

Zdjęcie Badani przyznają, że męczy ich ciągłe szukanie nowych przepisów / 123RF/PICSEL

Co prawda większość (67 proc.) nie ukrywa faktu, iż nauczyła się nowych sztuczek w kuchni, poznała wiele ciekawych receptur i oswoiła się z przygotowywaniem jedzenia dla samego siebie. Jednak po kilkunastu miesiącach część z nich czuje, że zabiera im to o wiele więcej czasu, niż by tego chcieli.

Prawie trzy czwarte osób uznało, że czułoby do gotowania w domu większą sympatię, gdyby cały proces, łącznie ze sprzątaniem i myciem naczyń, nie wymagał tyle czasu i energii, a 55 proc. stwierdziło, iż korzysta z o wiele większej liczby sprzętu kuchennego, niż miała w planach.

Autorzy ankiety zwracają uwagę na pozytywny aspekt wyników. Skoro Amerykanie są już zmęczeni gotowaniem, to być może powrócą do zamawiania lub jedzenia w lokalach, a to byłoby niewątpliwą oznaką początku końca pandemii.