Pasażer ugryzł stewardessę, samolot musiał zawracać do Tokio

Do niecodziennego wydarzenia doszło podczas wtorkowego lotu z Tokio do Seattle. W trakcie lotu jeden z amerykańskich pasażerów ugryzł członkinię personelu pokładowego. Skutkowało to natychmiastowym powrotem maszyny na lotnisko w Tokio.

Zdjęcie Stewardessa została pogryziona nad Oceanem Spokojnym. Samolot zawrócono... / yaroslavastakhov / 123RF/PICSEL