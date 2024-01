Jak podaje ministerstwo, nowe rozwiązanie pozwoli na szybką wymianę informacji między operatorami, policją, CSIRT NASK i Urzędem Komunikacji Elektronicznej (UKE).

Obowiązek wchodzi od marca

Od 16 stycznia operatorzy mają możliwość otrzymania wzorców, a obowiązek blokowania fałszywych wiadomości SMS wejdzie w życie w marcu. Padła dokładna data i jest to 25 marca 2024 roku. Każda fałszywa i niebezpieczna wiadomość tekstowa zgodna ze wzorcem podanym przez CSIRT NASK będzie musiała być zablokowana i odpowiednio zgłoszona.

Nowy system i sposób walki z nieuczciwymi wiadomościami SMS wysyłanymi do Polaków ma pomóc ograniczyć skalę oszustw i wyłudzeń danych, która w ostatnich latach uległa zwiększeniu. O fałszywych SMS-ach informowaliśmy niejednokrotnie. Próby wyłudzenia danych są coraz powszechniejsze, dlatego centralny system walki z cyberprzestępcami telekomunikacyjnymi jest jak najbardziej przydatny.

Nie ma oczywiście mowy o inwigilacji, czy przeglądaniu prywatnych zapisków w naszych telefonach. W tym wypadku chodzi po prostu o fakt przesyłania wiadomości, które pasują do określonego wzoru. Jeżeli SMS przypomina treścią próby wyłudzenia danych i nie tylko, to wówczas sprawa zostanie zgłoszona i rozpocznie się wymiana informacji i przedsięwzięte zostaną odpowiednie środki zapobiegawcze.

Cyberbezpieczeństwo Polski

Polacy mają coraz więcej narzędzi umożliwiających dbanie o cyberbezpieczeństwo w sieci. Jednym z przykładów jest nowy numer alarmowy 8080, który wystartował w listopadzie 2023 roku. Przy jego pomocy możemy zgłaszać fałszywe wiadomości SMS, które budzą nasze podejrzenia i być może są niebezpieczne.

Korzystanie z numeru jest w pełni darmowe i zdecydowanie warto o nim pamiętać. Gdy zauważymy niepokojącą wiadomość, należy przekazać stosowne informacje dalej pod wskazanym numerem. Może to pomóc w ograniczeniu procederu, który jest nie tylko uciążliwy, ale i niebezpieczny.

Smishing - co to jest

Wspomniany smishing to nic innego, jak próba wyłudzenia danych z wykorzystaniem wiadomości SMS. Jest to odmiana phishingu, czyli działań w cyberprzestrzeni, które mają na celu wyłudzenie poufnych informacji od niczego niespodziewających się osób. Wiaodmości te często próbują grać na ludzkich emocjach, wywołując poczucie nagłości i stresu. Przykładem może być informowanie o konieczności aktualizacji danych osobowych czy zmiany haseł.



Często w wiadomościach tego rodzaju znajdziemy linki, które prowadzą do formularzy. Te informują nas o konieczności podania swoich danych. Trafiają one do cyberprzestępców, którzy mogą wykorzystać je w niezamierzony przez nas sposób, np. wziąć w naszym imieniu kredyt czy zrobić zakupy...