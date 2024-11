Ale to najwyraźniej nie wystarczy, bo wciąż słuchamy o kolejnych. W zeszłym miesiącu pewien mężczyzna został oskarżony o pobicie pasażera na pokładzie samolotu United Airlines, we wrześniu inny próbował udusić stewardessę i zapowiadał, że "zabije wszystkich", a teraz kolejny próbował otworzyć drzwi i wysiąść z samolotu lecącego na wysokości ponad 9000 metrów .

A kiedy stanęła między drzwiami wyjściowymi a agresywnym pasażerem, ten rzucił się w jej stronę, raniąc jej szyję i nadgarstek. W tym momencie do akcji wkroczyli inni pasażerowie i jak opowiada jeden z nich, Doug McCright, zmuszony był objąć agresywnego pasażera od tyłu i powalić go na ziemię: " Był zdeterminowany, żeby wysiąść z tego samolotu. A ja byłem zdeterminowany, żeby nie wysiadł z tego samolotu ".

Interweniujący pasażerowie wzięli taśmę klejącą od innej stewardesy, związali mężczyźnie nadgarstki, kolana i kostki, by go unieruchomić. Po bezpiecznym wylądowaniu samolotu na lotnisku Dallas-Fort Worth agenci FBI oraz funkcjonariusze Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego weszli na pokład, zatrzymali pasażera i skierowali go na obserwację psychiatryczną.