Perfekcyjne wysadzenie mostu w Niemczech – zobacz nagranie!

Niedawno w niemieckiej miejscowości Rinsdorf odbyła się kontrolowana rozbiórka starego mostu. W tym celu wykorzystano ładunki wybuchowe przyczepione do filarów. Jednoczesna eksplozja wszystkich materiałów skutecznie doprowadziła do precyzyjnego zawalenia się mostu. Całość można obejrzeć na nagraniu udostępnionym przez GB News na platformie YouTube.

Wideo youtube

Choć cała akcja przebiegła gładko, w rzeczywistości zorganizowanie czegoś takiego nie jest łatwe. Wymaga to szeregu czynności przygotowanych, jak chociażby zabezpieczenie terenu. Kluczowe jest też precyzyjne rozłożenie ładunków kumulacyjnych. W tym przypadku użyto aż 120 kilogramów ładunków wybuchowych, które zostały rozłożone na filarach w punktach równowagi. W ten sposób eksperci od wyburzeń mogą przewidzieć siłę wybuchu i upewnić się, że most spadnie bezpośrednio w dół nie stwarzając zagrożenia dla innych.

Wiadukt w Rinsdorf został oddany do użytku 55 lat temu i niestety mijające lata odcisnęły na nim swoje piętno. Kierowcy już od dłuższego czasu komunikowali, że staje się on niebezpiecznym odcinkiem dla ruchu drogowego, szczególnie, że był częścią autostrady A45. Zamiast reperować już istniejący most, Niemcy stwierdzili, że dużo lepiej będzie go całkowicie zastąpić. Już jakiś czas temu w bezpośrednim sąsiedztwie powstał inny wiadukt, który przejął funkcję 55 letniego mostu.

Już teraz wiadomo, że wysadzenie wiaduktu w Rinsdorf jest dopiero początkiem pracy w tym regionie. W samej Nadrenii Północnej-Westfalii jest jeszcze około 60 innych mostów, które ze względu na swój wiek i konieczność napraw zostaną zastąpione lub zreperowane.