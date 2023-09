Tegoroczny hollywoodzki przebój filmowy "Barbie" zaczął podbijać Rosję. Problem w tym, że kina nie mogą go pokazywać, gdyż nie mają na to zgody od amerykańskiego dystrybutora i nie posiadają praw do licencji. Właściciele kin jednak tym się nie przejmują i na potęgę wyświetlają pirackie kopie filmu.

Ostatni weekend był dla "Barbie" fantastyczny. Film w Rosji zarobił co najmniej 120 milionów rubli, czyli ok. 1,2 miliona dolarów. Wszystkie zyski trafiły do kieszeni właścicieli kin, którzy robią pokazy pirackich kopii. Rosyjską pogardę wobec praw autorskich skomentował w serwisie społecznościowym doradca szefa MSW Ukrainy Anton Geraszczenko.



Pod koniec sierpnia Ministerstwo Kultury Rosji odmówiło wydania zgody na pokazywanie filmu Barbie, ponieważ "nie spełnia on celów wyznaczonych przez Putina, aby zachować i wzmocnić tradycyjne rosyjskie wartości duchowe i moralne". Ale kradzież i zarabianie pieniędzy na skradzionym mieniu leży w ich naturze i jest zgodne z celami i zadaniami. Anton Geraszczenko, doradca szefa MSW Ukrainyhttps: