Polska jak z bajki na majówkę. Coś dla fanów Reksia i pszczółki Mai

Tomasz Kromp

Wielkimi krokami zbliża się majówka. Część Polaków uda się do ogródków lub na działki, by oddać się beztroskiemu odpoczynkowi na łonie natury. Inni, z kolei, wybiorą nieco bardziej aktywne formy spędzania wolnego czasu. Co ciekawego można zobaczyć podczas podróży po Polsce w długi weekend majowy? Okazuje się, że atrakcji jest całe mnóstwo – szczególnie warto zwiedzić bajkowe miejsca, które spodobają się zarówno dzieciom, jak i dorosłym.