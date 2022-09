Postawili go na... głowie?! Zaprzeczający grawitacji resort we Włoszech

O architektach z Network of Architecture (NOA) zrobiło się głośno w 2016 roku, kiedy to podzielili się ze światem swoją wizją basenu z przezroczystym dnem, którą zrealizowali dla Hubertus Hotel w Olang, w Południowym Tyrolu. Teraz wrócili w to samo miejsce, by wzbogacić je o niewiarygodny budynek sauny w kształcie górskiej wioski, na który składa się wiele małych chatek, część wyglądająca jakby była odwrócona do góry nogami.

Prawie jak Stranger Things, SPA odwrócone do góry nogami

A że całość została osadzona na wysuniętej nad zbocze platformie, to efekt jest wręcz niewiarygodny - projektanci wyjaśniają, że inspiracją dla tego budynku był obraz okolicy, który odbijał się we wspomnianym wcześniej basenie. Co jednak ciekawe, zastosowane strome dachy to nie tylko zabieg stylistyczny, nawiązujący do okolicznej zabudowy, ale i praktyczny, bo w tych odwróconych znajdują się systemy oczyszczania wody.



Nowa konstrukcja znajduje się po południowo-wschodniej stronie fasady, w pozycji symetrycznej do basenu. Podobnie jak basen, również jest oddzielona od głównego budynku: platforma unosi się 15 metrów nad ziemią i jest podtrzymywana przez dwa filary pokryte modrzewiowymi balami - czytamy w opisie projektu.

Takie rozwiązanie pozwoliło też architektom uzyskać 360-stopniowy widok na okolicę, co było jednym z głównych założeń projektu, bo widok na okoliczne Alpy jest nie do przecenienia. Hub of Huts mierzy 460 metrów kwadratowych, rozłożone na dwa poziomy i pozwala na jednoczesne korzystanie 27 osobom.



Na górnym poziomie znajdują się dwie duże wanny do kąpieli z masażem wodnym, wiele pryszniców z panoramicznym widokiem oraz przebieralnia, a na dolnym, czyli w odwróconych chatkach, sauny i baseny.



Dobór kolorów i materiałów harmonizuje zaś z górską scenerią, tj. kabiny są pokryte aluminiowymi panelami w naturalnym brązowym kolorze, podobnie jak zastosowane łamacze światła, a podłogi albo jasnobeżowymi płytkami, albo olejowanym białym dębem - zdaniem studia tworzy to uspokajającą atmosferę i jest idealnym tłem dla widoków za oknami.