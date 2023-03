Już jakiś czas temu mogliśmy zapoznać się z wynikami badania przeprowadzonego w aplikacji Jerry — wykazało ono, że użytkownicy Androida są... lepszymi kierowcami niż użytkownicy iOS-a. Pojawiło się jednak nowe badanie na ten temat, opublikowane przez American Trucks. Firma ta zapytała dokładnie tysiąc osób (z czego 500 używało telefonu z Androidem, a drugie 500 urządzenia z iOS-em) o ich zachowania za kierownicą.

Jak możemy przeczytać na stronie firmy, wyniki ankiety wskazują, że użytkownicy Androida są bardziej skłonni do tego, żeby przekraczać dozwoloną prędkość — ale nie tak szybko z osądami, bo różnica między nimi a użytkownikami iOS-a to 73 proc. do 71 proc, czyli jedynie 2 procenty. Ci, z telefonami z Androidem najczęściej pomijają znak stopu (59 proc. do 54 proc. użytkowników iOS-a). Posiadacze Androida częściej też nie zapinają pasów bezpieczeństwa podczas jazdy (55 procent do 50 procent).

Zarówno ci z Androidem, jak i ci z iOS-em tak samo często skręcają bez odpowiedniego zasygnalizowania swojego zamiaru (53 procent użytkowników obu systemów przyznaje się do tego wykroczenia). Posiadacze iPhone’ów przyznają się za to do częstszego pisania SMS-ów podczas jazdy. Robi to aż 57 procent badanych z iOS-em i 55 procent z Androidem. Co ciekawe, osoby z iOS-em przyznają się także do częstszego odczuwania gniewu na drodze (54 procent do 51 procent).

...a skoro już tak sobie odpowiadamy, to jakiej muzyki słuchacie?

Twórcy badania zatrzymali się tu na chwilę, by dopytać o muzykę. Użytkownicy iPhone’ów rzadziej słuchają muzyki w trakcie podróży (69 procent do 73 procent). Jakiej muzyki słuchają kierowcy? W samochodach użytkowników Androida najczęściej da się słyszeć rocka (59 proc.), ale też hip-hop (51 proc.), rap (47 proc.), pop (45 proc.) i metal (24 proc.). Gdy jedziemy z posiadaczem iPhone’a, najpewniej posłuchamy popu (55 proc.), ale również rocka (52 proc.), hip-hopu (46 proc.), rapu (46 proc.) i utworów indie (29 proc.).

Kto jest lepszym kierowcą? Posiadacz Androida czy iOS-a?

Z powyższego (pomijając kwestie gustu muzycznego) mogłoby wynikać, że to użytkownicy Androida mogliby stwarzać większe zagrożenie na drodze. Wyniki innego badania wskazują natomiast, że to osoby korzystające z iOS-a były winne większej liczby wypadków.

Czy zatem faktycznie nasz telefon definiuje nasze zachowanie jako kierowcy? Różnice między odpowiedziami były dość małe — trudno więc jednoznacznie orzec, że jeśli mamy Androida, to lepiej nie wsiadajmy za kółko, bo konsekwencje mogą być straszne, lub na odwrót. Warto wspomnieć, że posiadacze telefonów Pixel oraz najnowszych iPhone’ów mogą skorzystać z funkcji wykrywania wypadku samochodowego, jednak umówmy się, że w gruncie rzeczy lepiej, żeby nie musieli w ogóle pamiętać o tym, że ją mają i niezależnie od tego, jaki telefon faktycznie jest do naszej dyspozycji, na drodze zdecydowanie lepiej jest skupić się na jeździe niż powiadomieniach czy innych rozpraszaczach.