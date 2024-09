Miniony weekend pozostawił po sobie niewyobrażalne zniszczenia w południowej części Polski. Intensywne opady spowodowały, że w Lądku-Zdroju w sobotę zostały zalane pierwsze ulice. Największe zniszczenia przyniosła niedziela, kiedy to zlokalizowana w Stroniu Śląskim (powyżej Lądka) tama pękła i woda z ogromnym impetem uderzyła w miasto, pustosząc je. Zerwane zostały niemal wszystkie mosty, w tym zabytkowy XVI-wieczny św. Jana. Ucierpiała także zabytkowa restauracja, budynek nie ma jednej ze ścian. Według licznych relacji zniszczenia są nieporównywalne do powodzi, która miała miejsce w 1997.



Reklama

Zabytkowy most w Lądku-Zdroju nie przetrwał żywiołu

Most św. Jana Nepomucena to kamienny dwuprzęsłowy most położony w centrum miasta nad rzeką Białą Lądecką. Został wybudowany w 1565 roku z kamienia łamanego, a według legendy jako spoiwo, zamiast wapna, zastosowano białka z kurzych jaj, co miało zapewnić dodatkową wytrzymałość. Zabytkowy most był kilkukrotnie modernizowany: w 1752 r., 1783 r. oraz 1822 r. 22 grudnia 1971 r. został wpisany do rejestru zabytków.

Zdjęcie Most św. Jana w Lądku-Zdroju / Jacek Halicki/CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en) / Wikimedia

Mieszkańcy w 1709 r. umieścili na nim figurę św. Jana Nepomucena z inskrypcją łacińską, która w tłumaczeniu głosi: "Pomnik na wieczną cześć św. Jana Nepomucena sumptem mieszkańców miasta wzniesiony". Według tradycji ludowej jest on świętym chroniącym pola i zasiewy przed suszą i powodzią. Stąd figury Jana Nepomucena (nepomuki) stoją m.in. przy drogach w sąsiedztwie mostów i rzek. Święty jest też patronem mostów i tonących. Nepomuki można spotkać od Litwy po Włochy, z czego najwięcej jest w Czechach, na Górnym i Dolnym Śląsku oraz na terenie ziemi kłodzkiej. Kłodzka rzeźba, wzorowana na figurze świętego znajdującej się na Moście Karola w Pradze, została prawdopodobnie wykonana w warsztacie rzeźbiarskim Michała Klahra Starszego - niemieckiego barokowego rzeźbiarza. Według serwisu WhiteMad mogła zostać zdemontowana i zabezpieczona, choć nie można tego ustalić ze 100-proc. pewnością.

Zdjęcie Lądek-Zdrój, most na Białej Lądeckiej / Jacek Halicki/CC BY-SA 3.0 PL (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en) / Wikimedia

Oprócz zabytkowego mostu. Woda podmyła również część barokowych i renesansowych kamieniczek oraz budynek ratusza.

Zdjęcie Podmyte kamieniczki w Lądku-Zdroju. / East News

Zdjęcie Podmyte kamieniczki w Lądku-Zdroju. / Marcin Rutkiewicz/REPORTER / East News

Część zabytków przetrwała powódź. Niezbędne będą środki na renowacje

W Kłodzku wciąż trwa szacowanie strat, ale już widać, że stare miasto zostało doszczętnie zniszczone. Więcej szczęścia miał most gotycki na Młynówce, często porównywany do Mostu Karola w Pradze. Zdjęcia w sieci pokazują, że woda, która zaczęła opadać, odsłoniła nienaruszoną (lub naruszoną w niewielkim stopniu) konstrukcję.



Zdjęcie Zniszczone stare miasto w Kłodzku. / NewsLubuski / East News

Zdjęcie W Kłodzku trwa sprzątanie po powodzi. Ile cennych zabytków ucierpiało? To będzie dopiero szacowane / PAWEL RELIKOWSKI / POLSKA PRESS / East News

Powódź dotknęła także barokowy klasztor franciszkanów oraz kościół. "Woda sięgała pod sufit parteru klasztoru, w kościele woda jest na wysokości ambony, z budynku parafialnego widać tylko dach, mur klasztorny został zniszczony przez nurt rzeki. Woda więc osiągnęła prawie poziom, który był podczas powodzi tysiąclecia w 1997 roku" - poinformowali franciszkanie w mediach społecznościowych.



Uszkodzeniu uległy również: barokowa dawna kaplica św. Onufrego w Stroniu Śląskim i ponad 100-letnia tama na Morawce (pierwsza, która nie wytrzymała naporu wody). Pełny obraz zniszczeń, łącznie z pozostałymi miastami, poznamy zapewne po całym zdarzeniu, gdy będzie można w pełni oszacować straty.

Zagrożone obiekty, brak reakcji urzędów

Podczas przygotowania do powodzi oraz w jej trakcie najważniejsza jest ewakuacja i ratowanie życia, dobra materialne schodzą na dalszy plan. Wiele osób jednak starało się zabezpieczyć meble, dokumenty i inne cenne przedmioty przenosząc je na wyższe piętra lub choćby ustawiając na podwyższeniu (np. sofy, szafki ustawiane na stołach).

W momencie, gdy w mediach społecznościowych pojawiały się apele wzywające do przygotowania się na kataklizm, nieco dziwić może reakcja Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków. Spośród wszystkich terenów zalanych przez powódź, tylko na tym podległym Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków wystosowano apel o zabezpieczeniu "kolekcji, wyposażenia, paramentów, materiałów archiwalnych itd." i wykonaniu dokumentacji fotograficznej, choć trzeba przyznać, że apel pojawił się dość późno, bo dopiero w poniedziałek. Podano także specjalny e-mail, na który można zgłaszać sygnały. Pozostałe urzędy milczą, nie znajdziemy informacji ani w mediach społecznościowych, ani na stronach internetowych. Najprawdopodobniej wojewódzcy konserwatorzy już zaczęli szacować straty, jednak w tym przypadku warto popracować jeszcze nad komunikacją.

Źródła: powiat.klodzko.pl, whitemad.pl, muratorplus.pl, Wikipedia