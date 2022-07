Liderem wśród liczby zgłoszonych obiektów są Chiny. Organizatorzy zauważyli także wzrost zgłoszeń z Turcji i Indii. Wśród zgłoszonych projektów jest m.in. słynna londyńska scena muzyczna Koko, która przeszła po pożarze remont o wartości 100 milionów dolarów, czy stadion SoFi w Los Angeles.

Sami zobaczcie te niesamowite projekty. Na prawdę robią wrażenie



Wieża Życia w Dakarze (Senegal, Afryka) w kategorii przyszłe projekty:

Kolejno: The Rajasthan School, Sasipawan Wisdom Center, BEEAH Group Headquarters

Buddyjskie centrum medytacji w Tajlandii:

Nagrody będą rozdawane podczas gali World Architecture Festival, która odbędzie się w Lizbonie w Portugalii i będzie trwała od 30 listopada do 2 grudnia. Ten prestiżowy konkurs ma już 15 lat. Pierwsze cztery wydarzenia odbyły się w Barcelonie w latach 2008-2011, później festiwal przeniósł się do Singapuru. Od 2016 r. do miast gospodarzy należą Berlin i Amsterdam.



Oprócz ukończonych budynków zostaną również przyznane nagrody za architekturę krajobrazu i proponowane przyszłe projekty.

Nagroda World Building of the Year w 2021 roku trafiła do kopenhaskiej elektrociepłowni i zakładu przetwarzania odpadów Amager Bakke, znanego również jako Copenhill z dachem, który pełni rolę stoku narciarskiego, nie tylko zimą.

Wśród poprzednich zwycięzców znajdują się Narodowe Muzeum Sztuki XXI Wieku w Rzymie i oranżerie w Singapore's Gardens by the Bay

Zdjęcie Oranżerie w Singapore's Gardens by the Bay / Seloloving / Wikipedia