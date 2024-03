Remontują słynne "piramidy" w Ustroniu. Zobaczcie, jak zmienił się "Narcyz"

Słynne piramidy w Ustroniu to jeden z najbardziej charakterystycznych polskich projektów architektonicznych. Budynki mają już swoje lata, zostały zaprojektowane przez architektów Henryka Buszkę, Aleksandra Frantę i Tadeusza Szewczyka w latach 60. XX wieku, w związku z czym przechodzą remonty i modernizacje.

Po remoncie sanatorium "Równica" przyszedł czas na "Narcyza". Obiekt miał nie tylko odzyskać dawny blask, ale także stać się jednym z najnowocześniejszych obiektów uzdrowiskowych. Zobaczcie sami, jak wygląda teraz (dwa poniższe zdjęcia przedstawiają obiekt przed remontem).

Zdjęcie Narcyz wymagał remontu. Zobaczcie choćby na nazwę / G2J Consulting / Facebook

Zdjęcie Narcyz wymagał remontu. Spójrzcie na balkony z lewej strony, trochę straszyły / G2J Consulting / Facebook

Jak wygląda "Narcyz" po remoncie?

Właśnie zakończyły się prace związane z modernizacją i rozbudową Uzdrowiska Ustroń należącego do grupy American Heart of Poland. Wykonane zostały według projektu biura Plus Architekci. Jeśli ktoś spodziewał się fajerwerków, to niestety może być zawiedziony, z zewnątrz niewiele się zmieniło - jest po prostu świeżo i estetycznie. Bryła i klimat piramidowca zostały zachowane.

Jednym z ważniejszych punktów był remont fasady budynku, który objął wymianę stolarki okiennej (jest jaśniejsza) oraz odnowę balkonów i elewacji. Zmodernizowano także elementy budynku, które na pierwszy rzut oka nie mają wpływu na estetykę wnętrza, ale zdecydowania poprawiają bezpieczeństwo i wygodę pracowników i kuracjuszy - wymieniono wszystkie instalacje, a także rozbudowano instalację chłodzenia.

Zdjęcie Tak wygląda fasada "Narcyza" po remoncie / G2J Consulting / materiały prasowe

Zdjęcie "Narcyz" po remoncie / G2J Consulting / materiały prasowe

Pomieszczenia również zostały odnowione, wyposażone w nowe meble i akcesoria, wprowadzono karty kontroli do pokoi. Na każdym piętrze znajduje się aneks kuchenny do dyspozycji kuracjuszy, a pomiędzy kondygnacjami można również przemieszczać się nową windą.

Zdjęcie Zmodernizowane wnętrze Sanatorium "Narcyz" / G2J Consulting / materiały prasowe

Zdjęcie Zmodernizowane wnętrze Sanatorium "Narcyz" / G2J Consulting / materiały prasowe

Dzięki wyposażeniu obiektu w platformę dźwigową oraz pochylnię przed wejściem głównym obiekt może być wykorzystywany przez osoby z ograniczoną sprawnością ruchową. Sanatorium Narcyz może gościć i objąć opieką blisko 200 pacjentów.

To nie koniec inwestycji w Ustroniu

Jak informuje firma G2J Consulting, która zarządza projektem, w kwietniu mają rozpocząć się prace nad kolejnym obiektem - Sanatorium "Kos". W kolejce czekają także hotel "Wilga", Sanatorium Uzdrowiskowe "Rosomak" oraz Uzdrowiskowy Instytut Zdrowia.

Jednak to, co najbardziej odmieni otoczenie "piramid", to rozbudowa uzdrowiska o nowe obiekty zaprojektowane przez Roberta Koniecznego i Macieja Franty - wnuka Aleksandra Franty. Trzy z nich kształtem nawiązywać mają do dawnych piramid. Jak informuje Uzdrowisko, z daleka będą wyglądały niemal identycznie, jak obiekty istniejące. Dopiero z bliska zobaczymy nowoczesną formę. Oprócz zielonych dachów, z zastosowanych rozwiązań można wymienić loggie zamiast balkonów w celu ograniczenia nagrzewania się wnętrz oraz podcięcie kubatury u dołu, przez co będą sprawiały wrażenie odwróconej piramidy.

Przez całą dzielnicę będzie także przechodził nowy deptak, wzdłuż którego mają znajdować się pijalna wód, gastronomia oraz stacja kolejki linowej. Dostępna będzie również ścieżka rowerowa i bezpieczne dla kuracjuszy przejścia. Całość ma być poprowadzona tak, by odpocząć w cieniu drzew oraz umożliwić podziwianie widoków Beskidu Śląskiego w tym Wielkiej Czantorii.

