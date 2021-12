Merdeka 118 osiągnął właśnie swoją zakładaną wysokość 678,9 m, ale zanim oddany zostanie do użytku, minie jeszcze kilka długich miesięcy, bo planowany termin zakończenia prac przewidziano na końcówkę przyszłego roku.



Imponująca konstrukcja jest dziełem australijskiego biura architektonicznego Fender Katsalidis, a autorzy projektu od początku stawiali na ukłon w stronę malezyjskiej kultury i sztuki. To właśnie dlatego elewacja budynku jest układem trójkątnych tafli szkła, przypominających wzory lokalnego rękodzieła.



I choć bardzo wysokie budynki powstają na całym świecie bardzo często, to rzadko oglądamy takie, które trafiają na listę 3 najwyższych.



A tu mamy do czynienia z takim właśnie przypadkiem, a mówiąc konkretniej tylko jeden budynek na świecie jest wyższy niż Merdeka 118 i jest to oczywiście mierzący 828 metrów Burdż Chalifa w Dubaju.



Zdjęcie Merdeka 118 zrzuca Shanghai Tower z drugiego miejsca na liście najwyższych budynków świata - Fender Katsalidis / materiały prasowe

Tym samym konstrukcja z Kuala Lumpur zrzuca z drugiego miejsca mierzący 632 metry Shanghai Tower, choć należy zaznaczyć, że gdyby nie brać pod uwagę iglicy budynku, to różnica nie byłaby taka duża i zamknęła się w 12 metrach (Merdeka 118 mierzy 644 metry bez iglicy i 678,9 m z nią). Tak czy inaczej, drugie miejsce jest pewne, ale oficjalnie zostanie uznane przez Council on Tall Buildings and Urban Habitat dopiero po oddaniu do użytku.



Zdjęcie Imponująca konstrukcja zostanie oddana do użytku pod koniec 2022 roku - Fender Katsalidis / materiały prasowe

Jeśli zaś chodzi o wnętrze konstrukcji, to wciąż nie wiemy zbyt wiele, ale mówimy o powierzchni 288 tysięcy metrów kwadratowych, która mieści się na 118 piętrach i zostanie rozdysponowana między powierzchnię biurową, hotelową (6-gwiazdowy hotel), handlową, obserwacyjną oraz oczywiście mieszkaniową, bo w budynku dostępne będą luksusowe apartamenty. A że Merdeka 118 mieści się na dużym publicznym terenie “bez samochodów", ważnym dla mieszkańców w kontekście deklaracji niepodległości w 1957 roku, to można się spodziewać otoczenia pełnego zieleni i spokoju.



Zdjęcie Merdeka 118 będzie imponujące nie tylko na zewnątrz, ale i w środku - Fender Katsalidis / materiały prasowe

Jesteśmy niesamowicie dumni, że przyczyniliśmy się do stworzenia tego budynku, który wzbogaca jedno z najważniejszych kulturowo miejsc w Malezji. Co najważniejsze, naszym priorytetem było traktować to miejsca z szacunkiem i wykorzystać okazję do stworzenia wieży, która wzbogaci społeczną i kulturową energię miasta. Osiągnięcie statusu drugiego najwyższego budynku świata jest celebracją lat planowania, rozwiązywania problemów, współpracy i ludzkiego zaangażowania w zrozumienie złożoności tego budynku - komentuje biuro architektoniczne Fender Katsalidis.